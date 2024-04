Eesti cheerleader'id jõudsid MM-il esikümnesse

TalTech Cheerleaders teenis Hip Hopi võistkonnavõistluses kaheksanda koha ja Hip Hop paarisvõistlusel kümnendal kohal. TalTech Cheerleadersi ja VK Akrose koondtiim sai Coed Elite Teami kategoorias kaheksanda koha.

Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liikme Teele M. Pehki sõnul sujusid meistrivõistlused Eesti sportlaste jaoks ilma suuremate viperusteta ja emotsioonid Ameerikast olid head.

"Eesti tiimid on maailmameistrivõistlusteks pikalt ja põhjalikult ettevalmistusi teinud ning poolfinaali esituse parandamine finaalis peegeldab selgelt koondislaste pühendumust spordiala ja tiimi vastu," kinnitas Pehk.

"On liigutav näha nii palju sini-must-valget embleemikat nõnda suurel rahvusvahelisel võistlusel. Sportlastel on uhke tunne Eestit esindada," märkis ta lisaks. "Kõik sportlased tegid suurepärase etteaste ja on siinsest kogemusest motiveeritumad kui eales varem."

MM-i korraldab Rahvusvaheline Cheerleadingu Liit (International Cheer Union), mis on tunnustatud cheerleadingu juhtorganisatsioon maailmas. Tänavused maailmameistrivõistlused toimusid 15. korda, kus osales üle 4000 sportlase 70 erinevast riigist.

Eesti tiimide esitused finaalis

Hip Hop paarisvõistlus (Adele Vainumets, Eliise Randma; treener ja koreograaf Kristi Aedma):

Hip Hop võistkonnavõistlus (peatreener Kristi Aedma, treenerid Kristi Veskimäe ja Kristi Värv. Koreograafid Kristi Aedma ja Kristi Veskimäe):

Coed Elite Team (peatreener Keisy Põldsam, treenerid Sten Remmelg, Marin Saagpakk ja Stig Pajuz. Koreograafid Laurid Karindi koostöös Spine Performance'iga (Soome):