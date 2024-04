Kristin Tattar jagab suurturniiril esikohta

Tattar sai suurturniiri avapäeval kirja 3 alla par'i, mis paigutas ta neljandale kohale.

Reedel läbis eestlanna 18 rada tulemusega -1 ning kerkis koondtulemusega 4 alla par'i esikohta jagama koos britt Rachel Turtoni ja ameeriklanna Valerie Mandujoga.

Senine liider soomlanna Silva Saarinen langes neljandaks (-3).

Eesti meestest on Champions Cupil võistlustules Silver Lätt ja Albert Tamm. Avapäeva järel jagas Lätt 33. kohta (+3) ja Tamm 87. kohta (+16). Teine ring jäi äikesetormi tõttu pooleli ning jätkub laupäeval.

A perfectly executed standstill approach sets Kristin Tattar for 1 of only 2 birdies on Hole 14 today pic.twitter.com/Pkg151SLdg