Barcelona ja Monaco viigistasid seeriad

Barcelona näitas seekord kodusaalis võimu, kui Pireuse Olympiakos alistati 77:69 (27:14, 16:23, 17:20, 17:12). Hispaania klubi resultatiivseim oli 24 punkti toonud Jabari Parker, kelle arvele kogunes veel viis lauapalli. Willy Hernangomez lisas 11 silma ning Jan Vesely tegi soliidse partii, kogudes 10 punkti ja seitse lauda.

Olympiakose poolel kirjutati Alec Petersi nimele 20 punkti ja viis lauapalli. Nigel Williams-Goss ja Shaquielle McKissic panustasid mõlemad 10 punkti.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine toimub teisipäeval, 30. aprillil Kreekas.

Monaco ja Istanbuli Fenerbahce omavahelise seeria teises mängus võidutses Prantsusmaa klubi, viigistades seeria üldseisu üks-ühele.

Avapoolaja lõpus 10 punktiga juhtinud Monaco mängis küll teisel poolajal oma eduseisu maha ja lubas külalistel korduvalt juhtima minna, kuid mängu lõpp kallutati enda kasuks ja lõpuks teeniti võit numbritega 93:88 (31:21, 23:29, 11:24, 28:14).

Võitjate rünnakut tassisid Donatas Motiejunas ja Jordan Loyd vastavalt 18 ja 15 punktiga. Mike James tõi kaheksa punkti, võttis seitse lauapalli ja jagas seitse tulemuslikku söötu. Tyler Dorsey viskas Fenerbahce särgis üleplatsimehena 25 silma.

Järgmine kohtumine leiab aset kolmapäeval, 1. mail Istanbulis.

