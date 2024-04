Kaspar Kitsingu hooaeg sai raske põlvevigastuse tõttu läbi

Korvpalliklubi BC Kalev/Cramo teatas reede õhtul, et Kaspar Kitsingu vigastus Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis osutus tõsiseks ning tagameest ootab ees pikk taastumisperiood.

Kodustel korvpalli meistrivõistlustel veerandfinaali avamängus Tallinna Kalev/Snabbi pea poolesaja punktiga alistanud Kalev/Cramo peab hooaja lõpuni hakkama saama Kaspar Kitsinguta.

"Põlve vigastanud Kaspar Kitsingu MRT tulemused on teada ja kahjuks, nagu see hooaeg poleks juba mängijatele niigi raske, on tegemist ristatisideme (ACL) rebendiga ning Kasparit ootab ees pikk taastumine," teatas klubi reede õhtul. "Hoiame kokku ja soovime Kasparile ainult jõudu!"

Kalev/Cramo ja Tallinna Kalev/SNABB peavad teise veerandfinaalkohtumise reede õhtul, kolmas mäng on 29. aprillil. Seeria kestab kolme võiduni, vajadusel peetakse veel 1. ja 4. mail kohtumine.

Kalevite vastasseisu võitja kohtub poolfinaalis TalTech/OPTIBET-i ja Avis Utilitas Rapla paari võitjaga. Teisel tabelipoolel selgitavad edasipääsejad Tartu Ülikool Maks & Moorits - Viimsi ja Pärnu Sadam - Keila Coolbet.