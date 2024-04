Christian Coleman: maailmas on mitu meest, kes võiks Boltilt rekordi võtta

Mullu Teemantliiga 100 meetri jooksu üldvõidu teeninud Coleman sõnas enne tänavuse hooaja teist etapp, et tase sprindimaailmas on nii kõrge, et Usain Bolti võimas maailmarekord võiks lähiajal langeda.

"Tundub, et need ajad, mis praegu joostakse - 9,58 on muidugi erakordne aeg - aga praegu on ausalt öeldes nii palju mehi, kes võistlevad ja ei ole sellest väga kaugel," ütles 2019. aastal 9,76 jooksnud Coleman. "Kui kergejõustikujumalad seda heaks peavad."

"Aga tingimused peavad olema täiuslikud - täiuslik päev, õige võistlus ja õige areen. Kui keskendud õigesti jooksmisele, hea võistluse tegemisele, siis võib midagi maagilist toimuda," jätkas 28-aastane ameeriklane. "Tunnen, et [rekord] võiks olla minu oma, aga ma ei keskendu sellele liigselt. Proovin lihtsalt paremaks ja paremaks saada, ajad tulevad järgi."

Usain Bolt jooksis 2009. aastal Berliinis 9,58 ning on siiani ainus inimene maailma ajaloos, kes on alla 9,60 jooksnud. Tyson Gay ja Yohan Blake on saanud hakkama 9,69-ga ning kaheksa meest on veel 9,70-9,79 vahemikus jooksnud.

Nende hulgas ka Coleman ja Fred Kerley, kelle parimad ajad on 9,76. Sel hooajal ei ole nad veel suurepärast minekut leidnud, aga nädalavahetusel lähevad nad Shanghais vastamisi. "Ma olen elu parimas vormis ja õpin alles 100 meetrit jooksma," sõnas 2022. aasta maailmameister Kerley.

Sel hooajal on ametlikult alla kümne sekundi jooksnud vaid kaks meest - 17-aastane Christian Miller jooksis äsja lausa 9,93, nigeerlane Favour Ashe sai märtsi lõpus Floridas ajaks 9,99. Mullu Budapesti MM-il kolmel alal maailmameistriks tulnud Noah Lyles on sel hooajal jooksnud 10,01, sama aja on saanud kirja ka Kenneth Bednarek ja Akani Simbine. Kerley jooksis märtsi keskel 10,03, Colemani parim on seni olnud 10,13.

Shanghai Teemantliiga etapp toimub Eesti aja järgi laupäeva pärastlõunal. Naiste 200 meetri jooksus läheb stardipakkudele mullu MM-il 100 meetri jooksus võidutsenud ja 200 meetri jooksus pronksi võitnud Sha'Carri Richardson. Lisaks sprinditippudele asub võistlustulle veel teivashüppes äsja maailmarekordit nihutanud Armand Duplantis.