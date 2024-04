Rahvaliiga eri tasanditele registreerus kokku üle saja võistkonna

Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allase sõnul valmistab registreerunud võistkondade arv rõõmu. "See annab meile kinnitust, et rahvaliiga olemus on täitmas oma eesmärki – pakkuda jalgpallisõpradele võimalust osaleda huvitavatel ja konkurentsivõimelistel turniiridel ning populariseerida spordi harrastamist üle Eesti," rääkis Allas.

Meeste rahvaliiga A-tasandil on võistlustules 24 meeskonda, kes on jagatud nelja kuueliikmelisse alagruppi. Süsteem näeb ette, et võistkonnad mängivad iga alagrupivastasega kodus-võõrsil printsiibil. Põhiturniiri tulemuste põhjal mängitakse karikasüsteemis finaalturniir, kuhu pääseb iga alagrupi kaks paremat meeskonda.

B-tasandile registreerus 57 võistkonda, kes on jagatud üheteistkümnesse alagruppi. Alagrupid on piirkonniti jaotatud 5–7-liikmelisteks. Kodus-võõrsil süsteemiga põhiturniiri järel pääsevad 1/8-finaalidesse alagruppide võitjad, seitsmeliikmelise alagrupi teine koht ja viieliikmelistest alagruppidest neli paremat teise koha saanud võistkonda.

Naiste rahvaliiga A-tasandil osaleb tänavu seitse ja B-tasandil 15 naiskonda. A-tasandil mängitakse omavahel kaks ringi kodus-võõrsil süsteemiga ja selle tulemusel selgub paremusjärjestus ning liigavõitja. B-tasandil on seitsme- ja kaheksaliikmeline alagrupp, kust edasi veerandfinaali pääsevad alagruppide neli paremat.

Alagrupimängudega saavad võistkonnad alustada 29. aprillil ja kõik kohtumised peavad olema peetud 1. septembriks, naiste A-tasandil aga 30. septembriks. Finaalide toimumisajad ja -kohad on selgumisel.