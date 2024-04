Brasiilia jalgpallilegend lõpetab koondisekarjääri

38-aastane Marta tegi koondisedebüüdi juba aastal 2002 ning on 175 mänguga Brasiilia eest löönud 116 väravat. Kõigi aegade koondiseväravate edetabelis on ta ta Christine Sinclairi (190), Abby Wambachi (184), Maysa Jbarahi (133), Birgit Prinzi (128) ning Julie Fleetingi järel kuues, kuigi on võimalik, et püüab ühe tabamusega temast ees oleva šotlanna koondisekarjääri lõpuks kinni.

Kolm aastat tagasi sai Martast esimene viitel olümpiamängudel värava löönud jalgpallur. Kuigi ta on kuuel korral nimetatud FIFA aasta parimaks naisjalgpalluriks ning MM-finaalturniiridel löönud rekordilised 17 väravat, ei ole ta Brasiiliaga kõige tähtsamaid kuldseid autasusid võitnud. Nii 2004. kui 2008. aasta olümpiamängudel said brasiillannad hõbeda, sama juhtus ka 2007. aastal MM-il.

"Kui mind valitakse olümpiakoondisesse, naudin iga minutit, sest juhtugu, mis juhtub, on see minu viimaseks aastaks Brasiilia naiskonnaga," rääkis Marta CNN-ile. "Meil on väga hea tiim talendikate mängijatega. Seepärast tunnen end teatepulka edasi andes hästi," lisas alates 2017. aastast USA-s Orlando Pride'is mängiv jalgpallitäht.