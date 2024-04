Võimsas hoos PSV lõi koduliigas kaheksa väravat

PSV on koduliigas 31 mängust võitnud 27 ja viigistanud kolm väravate vahega 103:17. Kaheksa väravat lõi mullune hõbedameeskond tänavu esimest korda, veebruaris võideti Zwollet 7:1, kuus väravat on koduliigas löödud kaks ja viis kolm korda. PSV on Eredivisies sel hooajal kaks või vähem väravat löönud 11 korral, neli või enam väravat aga 13 korral.

Neljapäevases mängus tegid kahel korral skoori Malik Tillman ja Guus Til, 27 väravaga Hollandi liiga väravaküttide tabelis esikohal olev Luuk de Jong lisas ühe tabamuse. Vähemalt viis liigaväravat on sel hooajal löönud juba kaheksa PSV mängijat. Tõrvatilgana meepotis vigastas hiljuti raskelt põlve Sergino Dest, kes peab ülejäänud hooaja ning ka suvise Copa America vahele jätma.

Kolm vooru enne hooaja lõppu on PSV-l koos 84 punkti ning oleks võinud neljapäeval tiitli kindlustada, kui neile üheksa punktiga kaotav Feyenoor ei oleks samal ajal 3:1 alistanud Go Ahead Eaglesi. Twentel on kolmandana 63 punkti, hooaja alguses suurtes raskustes olnud Ajax on 49 punktiga tõusnud viiendaks.