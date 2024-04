Distsipliiniga hädas tiitlikaitsja on Libertadorest alustanud kasinalt

Lõuna-Ameerika tähtsaimal jalgpalli klubiturniiril Copa Libertadoresel on alagrupifaas jõudnud poole peale. Tiitlikaitsja Fluminense on kolmest mängust suutnud võita ühe.

Mullu peatreener Fernando Dinizi juhendamisel klubi ajaloo esimese Libertadorese tiitli võitnud Fluminense alustas tänavust alagrupiturniiri 1:1 viigiga Peruu klubi Lima Alianza üle, alistas siis eeldatavas A-grupi keskses vastasseisus 2:1 Tšiili tippmeeskonna Colo Colo, aga piirdus neljapäeval väravateta viigiga paraguaylaste Cerro Porteno vastu.

Sealjuures ei ole Libertadorese tiitlikaitsjal riietusruumis asjad päris kontrolli all: eelmisel nädalal käisid Brasiilia U-20 koondisesse kuuluv Kaua Elias, Alexsander, Arthur ja mullu tiimi põhimängijate sekka kuulunud John Kennedy enne liigamängu Vasco vastu keelust hoolimata peol ja on nüüd Dinizi poolt võistkonna juurest määramata ajaks eemaldatud.

"See on midagi vastuvõetamatut, eriti praegusel ajal. Loodame, et see karistus on neile ja teistelegi signaaliks, et Brasiilia peab profijalgpalli tõsisemalt suhtuma. Peame töötama austuse ja täieliku pühendumusega, et saavutada soovitud tulemusi," rääkis Diniz kodumaa meediale pärast viiki Cerro Portenoga.

Teistest Brasiilia meeskondadest on hästi alustanud nii Cobresali kui Ecuadori tippmeeskonna Barcelona alistanud Sao Paulo, Palmeiras on F-grupis võitnud kaks ja viigistanud ühe, Atletico-MG on G-grupis aga jagu saanud nii Rosario Centralist, Penarolist kui Caracasest. Flamengo alustas viigi ja võiduga, aga pidi kolmapäeval tunnistama Bolivari paremust, Gremio ja Botafogo on kolme vooru järel oma grupis viimasel kohal.

Kontinendi hiidudest ei osale tänavusel Copa Libertadoresel Boca Juniors. Argentina lippu hoiab kõrgel H-grupis kõik kolm mängu väravate vahega 6:1 võitnud River Plate, Sao Paulo ees juhib B-gruppi Cordoba Talleres. Kümne aasta tagune Libertadorese võitja ja mullune Argentina kolmas meeskond San Lorenzo on kolme mängu järel oma alagrupis viimane.