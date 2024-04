Noormeeste jalgpallikoondis lõi värava, aga kaotas Ukrainale

Mängu esimest poolaega domineeris valdavalt Ukraina, kes näitas Eesti väljakupoolel korduvalt teravust. Eesti väravasuud kaitsnud Romet Lipsoni selja taha saadeti pall esimest korda 14. minutil, kui esmalt blokeeritud rünnaku jätkuolukorras toimetas palli tugeva löögiga võrku Rolan Mustafaiev, vahendab jalgpall.ee. Sama mängumees viis veerand tundi hiljem ukrainlased 2:0 eduseisu, kui lõi vasturünnakust tekkinud olukorrast pea identse löögiga värava. Kahe värava vahel leidis aset ka Eesti avapoolaja parim võimalus: 21. mänguminutil tõstis kaptenipaela kandnud Jakob Käis palli üle vastase kaitseliini ning Bruno Õunapuu oli üks-ühele pääsemas, ent võeti määrustepäraselt maha.

Teisele poolajale tuli Eesti vastu uue hingamisega ning võttis teravuste loomise rolli enda kanda: vastasele avaldati kõrget survet, mille tulemusena tekkis mitmeid lubavaid momente. 51. minutil mängiti hästi löögile Eerik Paltser, ent pall lendas paraku üle raamide. Hea olukord tekkis ka kaks minutit hiljem, kui Arnas Besigirskis saatis kasti hea tsenderduse, kuid Marten-Chris Paalbergi pealöök jäi ebatäpseks. 62. minutil jõudsid väravani hoopis ukrainlased: nurgalöögijärgsest olukorrast tekkinud segadusest sai jala valgeks Jaroslav Mõlokost.

Teise poolaja keskel tegi Eesti mitmeid vahetusi, mis tõid mängu taas teravust juurde. Kaks vahetusmeest – Artjom Truuväärt ja Sander Alamaa – sepistasid Eestile 72. minutil ka värava: kõrge surve ja pallivõidu tulemusena mängis Truuväärt palli Alamaa jalale, kes saatis selle efektse löögiga vastase võrku. Mängu viimase kümne minuti jooksul oli nii Paalbergil, Alamaal kui Karl Mäel võimalusi värava löömiseks, ent paraku jäid löögid ebatäpseks või oli vastase väravavaht oma ülesannete kõrgusel.

Eesti noormeeste U-17 koondise peatreener Andres Oper ütles pärast 1:3 kaotusega lõppenud kohtumist, et koondisel on selja taga kaks väga heal tasemel vastasega mängu. "Meile on näidatud, et kõik vead karistatakse üpris kiiresti ära. Mulle meeldib poiste pingutus ja suhtumine. Me suudame momente luua, aga individuaalselt tulevad väikesed apsakad sisse, mis – nagu ma ütlesin – karistatakse sellisel tasemel ära," sõnas Oper ja lisas, et mängijad kandsid teiseks poolajaks antud suunised platsil ellu, mis tõi kaasa lubavaid momente.

Eesti läheb turniiri viimases kohtumises pühapäeval kell 16 vastamisi Põhja-Iirimaaga.