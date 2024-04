WADA auditeerib Hiina ujujate juhtumit, ameeriklasi see ei rahulda

Eelmise nädala laupäeval kirjutas ajaleht New York Times, et mõni kuu enne Tokyo olümpiamänge andsid koguni 23 Hiina ujujat positiivse dopinguproovi, mis näitas keelatud ravimi trimetasidiini jälgi.

Ujujad aga pääsesid karistusest, kuna Hiina ametivõimud otsustasid, et need olid põhjustatud tahtmatust saastumisest. Nimelt olevat sportlased viibinud hotellis, mille köögist leidi trimetasidiini jälgi.

Juhtum on tekitanud maailmas ohtralt kõneainet ja ennekõike läänemaailma riigid on nõudnud WADA-lt aru, miks toona Hiina seletusega lepiti. Nüüd palkas rahvusvaheline antidoping šveitslase Eric Cottier', kes on endine Vaudi kantoni peaprokurör.

Tema ülesandeks on asjaolud üle kontrollida. Selleks on talle WADA teatel võimaldatud ligipääs kõikidele juhtumiga seotud toimikutele ja dokumentidele ning tal on vabadus konsulteerida mis tahes sõltumatute ekspertidega.

Samuti teatas WADA, et saadab Hiinasse auditeerijad, kes hindavad sealset dopinguvastast programmi ja kutsub üles dopinguvastasest kogukonnast teisigi sõltumatuid audiitoreid sellega liituma.

"WADA ausus ja maine on löögi all. WADA-t on ebaõiglaselt süüdistatud kallutatuses Hiina kasuks, kuna ta ei kaevanud CHINADA [Hiina antidoping] juhtumit spordikohtusse," kommenteeris organisatsiooni president Witold Banka.

"Me lükkame valesüüdistused jätkuvalt tagasi ja meil on hea meel, et saame need küsimused anda kogenud, lugupeetud ja sõltumatu prokuröri kätte."

WADA on end kaitsnud väitega, et tal puuduvad Hiina järelduste vaidlustamiseks tõendid ja et organisatsioonist väljaspool tegutsevad juristid ei soovitanud CHINADA otsust edasi kaevata.

Ameerika Ühendriikide (USADA), Suurbritannia ja Austraalia ehk suurte ujumismaade antidopinguorganisatsioonid on WADA-t seetõttu kritiseerinud ja USADA juht Travis Tygartit ei rahulda ka WADA äsjane otsus.

"Nimetades seda "sõltumatuks" uurimiseks, üritab WADA juhtkond meie silmad sulgeda," lausus ta. "Kogu maailma sportlased väärivad tõeliselt sõltumatut ja laialatuslikku ülevaatekomisjoni, mille moodustavad sportlaste sõltumatud esindajad."

"Tõeliselt sõltumatu uurimine nõuab ka Hiinas selle juhtumiga seotud faktide uurimist, sealhulgas intervjuusid hotelli töötajate, sportlaste ja treeneritega."

Suur osa toona positiivse dopinguproovi andnud ujujatest võistleb endiselt, teiste seas oli ka Zhang Yufei, kes võitis Tokyos kokku neli medalit: kullad 200 meetri liblikujumises ja 4 x 200 meetri vabaltujumises ning hõbedad 100 meetri liblikujumises ja 4 x 100 meetri kombineeritud teateujumises.