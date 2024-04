Nadal alistas ajaloolises mängus 16-aastase ameeriklase

Tegemist oli ATP Masters 1000 sarja kõigi aegade suurima vanusevahega kohtumisega. Nimelt on kaitstud reitinguga turniirile saanud hispaanlane oma 16-aastasest erikutse teeninud konkurendist 21 aasta ja 117 päeva jagu eakam.

Kodune Madridi Masters on Nadali teine turniir pärast jaanuaris toimunud Austraalia lahtiseid. Eelmisel nädalal Barcelonas lõpetas tema teekonna teises ringis austraallane Alex de Minaur, kes ootab Nadali nüüd ka Madridi turniiri teises ringis.

Nadal on viie esikohaga ühtlasi Madridi lahtiste kõigi aegade edukaim mängija. Ta on sel turniiril triumfeerinud 2005., 2010., 2013., 2014. ja 2017. aastal. Kahel viimasel korral on jäänud alistamatuks noorem kaasmaalane Carlos Alcaraz.