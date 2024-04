Kergejõustiku maailmameistrit tabas sama saatus, mis Sten Priinitsat

2017. aastal Londoni MM-il 800 meetri jooksus kuldmedali võitnud prantlane jäi vahemikus 2022. aasta september kuni 2023. aasta juunikuu kolmel korral dopinguametnikele kättesaamatuks, mistõttu määras Prantsusmaa Antidopingu Agentuur (AFLD) talle 16-kuulise võistluskeelu.

Kõikidel tippsportlastel on kohustus võistlusvälistel aegadel kinnitada oma liikumised testimisandmebaasi programmi ADAMS. Sportlased peavad vajadusel olema dopinguküttidele kättesaadavad ADAMS-isse kirja pandud kellaajal ja asukohas.

Bosse tunnistas oma viga, aga tõi eraldi välja, et ühel juhul sai talle saatuslikuks rikkiläinud uksekell. "Ma tegin kolm viga ja lepin sellega. Vastab tõele, et ma pole kunagi olnud kõige eeskujulikum ADAMS-i kasutaja, kuid enne neid kolme juhtumit polnud mul sellega ühtegi probleemi."

"Ma tean, et oleksin pidanud sellesse tõsisemalt suhtuma. Samas tahaksin rõhutada, et olen alates 2012. aastast AFLD-i huviorbiidis olnud ja neil on kõik minu proovid olemas," lisas prantslane.

Bosse juhtum sarnaneb Eesti meeste epeevehklemise esinumbri Sten Priinitsa omaga, kes polnud aasta jooksul kolmel korral dopinguküttidele kättesaadav ning sai seetõttu Eesti Antidopingu ja Spordieetika (EADSE) distsiplinaarkollegiumilt pooleteist aasta pikkuse võistluskeelu.

Eelmise aasta detsembris sportlaskarjääri lõpetanud Bosse võitis oma esimese rahvusvahelise medali 2011. aastal Tallinnas toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlustel, saavutades 800 m distantsil esikoha.

Täiskasvanute tasemel teenis ta lisaks Londoni MM-kullale veel kaks EM-pronksi Helsingis (2012) ja Berliinis (2018). Olümpiamängudel jäi tema parimaks lõppkohaks 2016. aastal Rio de Janeiros saavutatud neljas koht.