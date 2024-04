VIDEO | Suusahüpete olümpiavõitja ohustas 300 meetri joont

2022. aasta Pekingi talimängudel kulla ja hõbeda võitnud Kobayashi sooritas ligi 300-meetrise õhulennu spetsiaalselt valminud hüppemäel, mille ehitas Red Bulli energiajoogikontsern.

27-aastane jaapanlane maandus parimal katsel 291 meetri kaugusele, millega ta püstitas mitteametliku maailmarekordi. Kehtiv maailmarekord kuulub austerlasele Stefan Kraftile, kes tegi 2017. aastal Vikersundis 253,5 meetri pikkuse õhulennu.

Ryoyu Kobayashi set a new world record in Ski Jumping where he jumped 291m. The jump took place in Hlidarfjall Mountain in the beautiful town of Akureyri in Iceland where I grew up. ⛷️

Kobayashi oli endale eesmärgiks seadnud 300 meetri joone ületamise. "Seda tunnet on keeruline sõnadesse panna. Minu jaoks on see ühe suure unistuse täitumine," sõnas jaapanlane.

"Kui ma siin eelmise aasta septembris käisin, siis nägin siin ainult ühte suurt kivi. Mul oli hüppemäge raske ette kujutada, ent samas täheldasin, et see koht on ideaalse loodusliku nõlvaga. Paremat hüppemäge on raske soovida," lisas Kobayashi.