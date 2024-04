Viimaste aastate parim ujumine tõi Matz Topkinile EM-il medali

Euroopa meistriks tuli neutraalne sportlane Roman Zhdanov tulemusega 41,22, hõbeda sai tšehh Arnost Petraček ajaga 43,75 ning Topkini ajaks mõõdeti 43,90.

"Mul on väga hea meel, et suutsin teha oma viimaste aastate parima ujumise. Kiiremini olengi ainult ujunud 2019. aasta Berliini MK-etapil. Tulin võistlustele väga hea ettevalmistuse ja enesetundega ning võib kõigega rahule jääda," kommenteeris Topkin medalivõitu.

"Ainuke pisiasi, mis kripeldab, on see, et hõbedamees Petračekil õnnestus finiš pisut paremini ja ta sai vaid 15 sajandiksekundi võrra minust kiiremini pea vastu seina," lisas medalimees.

Neljapäeval osaleb Topkin 50 m vabaltujumises. Susannah Kaul (S10) võistleb reedel 100 m vabaltujumises ning laupäeval 100 m seliliujumises. Robin Liksorit ootab laupäeval 100 m rinnuliujumine.

Madeiral saadavad ujujaid Brenda Tilk ning treenerina Robin Liksori ja Susannah Kauli treener Mart Mandel.