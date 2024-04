Viljandi käsipallurid said kaela pronksmedalid

Viljandi sai varakult kaheväravalise edumaa ning mängu 11. minutil see kahekordistus, kui Johannes Pertelson viskas seisuks 8:4. 9. minutist alates nelja värava peal püsinud Kehra leidis väravalisa 19. minutil, kui Dmytro Yankovskyi skoori tegi. Nii oli 20. minutiks seis 12:5. Seitsmeväravaline kaotusseis suurenes kaheksa värava peale minut enne esimese poolaja lõppu, kui Viljandi eest viskas värava Andrei Basarab. Nõnda lõppes esimene poolaeg numbritega 18:10.

Viljandi alustas teist poolaega edukalt: esimese 10 minuti jooksul visati ise üheksa väravat, Kehral lubati skoorida neljal korral. Seejärel leidis Kehra oma mängurütmi üles ja sai kirja kuus järjestikust väravat, tehes 47. minutiks seisu 28:20.

50. minutil tabas Viljandi eest Mikk Varik, kasvatades vahe üheksaväravaliseks. Sigmar Seermann ja Alvar Soikka vähendasid vahe seitsmele, kuid lähemale ei jõutud ja Viljandi teenis pronksmedali 34:26 võiduga.

Viljandi resultatiivseimad olid Johannes Pertelson ja Hendrik Koks viie väravaga. Kehra suurimad skooritegijad olid Sigmar Seermann seitsme ja Kristofer Liedemann kuue tabamusega.

"Alustasime mõlemat poolaega hästi ning häälestus oli hea. Halvemaid perioode tuli samuti sisse, aga päeva lõpuks peab olema rahul," lausus Viljandi Kristo Voika.

"Mäng jäi realiseerimise taha. Esimesel poolajal ei suutnud me kindlates olukordades sisse visata ning tegime paar lihtsat pallikaotust, misjärel karistati meid kohe kiirrünnakutega. Teisel poolajal saime enda mängurütmi kätte ja saime asjad paika, aga vahe oli selleks ajaks juba liiga suur," kommenteeris Seermann.

"Enamikel noortel meie võistkonnast oli see esimene kohamäng meistriliigas. Eks õrn mõru maitse jääb ikka suhu, sest oleme võimelised paremini mängima. Tuleb keskenduda järgmisele hooajale ning kõvasti füüsilist parandada ja järgmisel hooajal uue hooga edasi minna. Tänada tahaks publikut, keda oli meeletult palju ja kes toetasid mõlemaid võistkondi lõpuni," lisas Kehra mängumees.

Neljapäeval toimub finaalseeria teine kohtumine, kus kuldmedali nimel jätkavad heitlemist Mistra ja tiitlikaitsja Põlva Serviti. Viimasel on avakohtumisest kirjas võit. Finaalseerias mängitakse kolme võiduni.

SK Tapa võttis naiste meistrivõistluste pronksi

Naiste meistrivõistluste põhiturniiri viimases kohtumises kohtusid omavahel SK Tapa ja KPK Mella/Tallinna SK. Enne mängu oli juba selge, et Mella liigub finaali ning lääne-virulastele jääb sel hooajal pronksmedal.

Võrdselt alanud kohtumises suutis Marjette-Maie Müntser SK Tapa 12. minutil 5:4 ette viia. Ühtekokku viieteistkümnest väravast olid Tapa poolel resultatiivsed vaid Müntser ja Karina Kuul ning Mellat hoidsid mängus Anastasija ja Inga Bušina. Poolaja lõpus haaras kerge initsiatiivi külalisnaiskond, kes Anastassia Volkova tabamuse järel garderoobi 15:13 edu kaasa võttis.

Tapa suutis teise poolaja keskpaigaks peamiselt Laurna Kärneri nelja värava toel taas viigiseisuni 23:23 tulla. Viimase neljandiku alguses suutis Mella mõne otsustava kaitse ning kiirrünnaku mõjul paaritabamuselise edu taastada, kuid võõrustajad ei olnud veel viimast sõna õelnud ning minut enne lõppu särasid tablool taas viiginumbrid.

Mella tabas ning vaid loetud sekundid enne mängu lõppu suutis Tapa poolt Laura Kärner vastata ja lääne-virulannade hooaja punktiga lõpetada. Lõppseisuks jäi 32:32. Mella poolelt tabasid Anastasija Bušina ja Inga Bušina vastavalt 12 ja 10 korda. Tapa eest viskasid Kuul ja Müntser kaheksa väravat.

SK Tapa võttis sel hooajal naiste meistrivõistlustelt pronksmedali. Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/Eesti Käsipalliliit

"Kokkuvõttes võib öelda, et selle hooaja hindeks paneks tugeva koolipoisi kolme. Ise tunnen, et me oleksime ka võinud kõrgematele kohtadele mängida, aga kahjuks kaotasime sügisel mõned naised vigastustele. Ega ainult selle taha pugema ei hakka, kuid sellel oli oma roll. Meiega liitusid sel aastal ka osad Tabasalu tüdrukud ning kokkumängu leidmine võttis oma aja," alustas hooaja analüüsiga SK Tapa treener Marten Saar.

"Loomulikult jätab pronks meie liigas rahulolematuse tunde. Suurt rõõmu tunda ei saa, aga positiivse kohapealt ei jäänud me vähemalt nulli peale. Osa naisi said oma esimese Balti liiga kogemuse ning osalesid ka naiste koondise tegevuses, mis tulevikku silmas pidades kindlasti kasulik on," lõpetas Saar.

Sel hooajal mängisid kolm võistkonda naiste meistriliigas neli korda omavahel läbi ning kaks paremat pääsesid finaali. Mistra võitis 14 punktiga sarja ning nende järel kolme võidu peal paiknev Mella astub Arukülale kullamängudes vastu. Kolmandal kohal lõpetanud SK Tapa jäi kahe punkti peal.

Kahe võiduni peetav finaalseeria algab 29. aprillil Aruküla spordihoones.