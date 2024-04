USA maksab sariahistajast spordiarsti ohvritele 130 miljonit eurot

USA võimlemiskoondise endine arst Larry Nassar mõisteti 2018. aastal seksuaalse ahistamise eest 40 kuni 175 aastaks vangi. Nassari ohvriks langes ligi 160 võimlejat, sealhulgas olümpiavõitjad Simone Biles, Aly Raisman ja McKayla Maroney.

2022. aastal alustasid Nassari ohvrid kohtuteed FBI-ga, sest võimlejate hinnangul tegutses FBI juhtumi uurimisel käpardlikult. Nimelt eiras FBI ligi aasta aega Nassarile esitatud süüdistusi ja tegi uurimise alguses mitmeid vigu.

Teisipäeval teatas USA justiitsministeerium, et jõudis kokkuleppele 139 ohvriga, kellele makstakse kamba peale välja 138,7 miljonit dollarit ehk 130 miljonit eurot.

"Larry Nassar reetis aastakümneid tema hoole all olnud inimeste usaldust. Tema vastu esitatud süüdistusi oleks pidanud algusest peale tõsiselt võtma," kommenteeris peaprokurör Benjamin Mizer.

"Kuigi need kokkulepped ei tee Nassari tekitatud kahjut olematuks, loodame siiralt, et see pakub ohvritele kriitilist tuge, mida nad kindlasti vajavad," lisas Mizer.

"Ma olen sügavalt tänulik. Olen justiitsministeeriumi vastutusele võtmist liiga kaua oodanud," ütles Rachael Denhollander, kes oli üks esimestest süüdistajatest.

USA võimlemisliit vallandas Nassari 2015. aastal pärast esimesi neile laekunud kaebusi. Nassari vastu esitatud kahtlustused jõudsid avalikkuse ette 2016. aastal.