Tippsporti naasev mäesuusalegend kolib teise riigi lipu alla

Tänaseks 35-aastane Hirscher debüteeris MK-sarjas 2008. aastal ning alates 2012. aastast saavutas ta kaheksal järjestikusel hooajal MK-sarja üldvõidu.

Pärast kaheksandat triumfi 2019. aastal otsustas Hirscher tippspordist taanduda. Ta esindas kogu oma karjääri jooksul sünniriiki Austriat, ent nüüd soovib suurslaalomi spetsialist võistlustulle naasta ja võistelda oma ema kodumaa Hollandi lipu all.

"Ma tahan taas võistelda, sest see on see, mis mulle meeldib. Minu uus projekt realiseerub kõige paremini hollandlasena," teatas Hirscher kolmapäevasel pressikonverentsil.

Austria suusaliit avaldas kahetsust Hirscheri otsuse üle kolida Hollandi lipu alla. "Oleme endast kõik andnud, et pakkuda Marcelile parimaid tingimusi tagasitulekuks. Loomulikult valmistab tema otsus meile pettumust, kuid lõppkokkuvõttes peame teda toetama. Marceli saavutused mäesuusatamises ja Austria jaoks on olnud tohutud," teatas Austria suusaliit oma avalduses.

Mõistagi on Hollandi suusaliit Hirscheri otsusest elevil. "Me ei lõika kasu mitte ainult Marceli võistlustulemustest, vaid ka tema rikkalikest teadmistest ja kogemustest, mida ta hakkab meie jagama," kommenteeris Hollandi suusaliidu tehniline direktor Wopke de Vegt.

Hirscheri medalikapis leidub tiitlivõistlustelt kaks olümpiakulda ja üks –hõbe ning seitse MM-kulda ja neli MM-hõbedat. MK-etapivõite on tal 67 ja pjedestaalikohti 138.

