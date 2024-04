Talviku esinemisest Nashville'is: taas õiges suunas areng

AMA superkrossi sarja 14. etapp toimus möödunud nädalavahetusel Nashville'is. 250 klassile oli sel korral kavas Ida ja Lääne klasside ühine etapp. Jörgen-Matthias Talviku suutis läbi kvalifikatsioonide ennast õhtusesse programmi taas murda ja polnud kaugel ka finaalikohast, kirjutab Msport.ee.

Talvikul õnnestus eriti hästi kvalifikatsioon. Ta sõitis välja oma grupi parima ringiaja ja kokkuvõttes oli ta Ida divisioni arvestuses 11. Talviku seljataha jäi ka näiteks Honda tehasemeeskonna sõitja Chance Hymas.

Ida klassi 20 paremat läksid seejärel sõitma eelsõitu. Talvikut ootas ees ränkraske ülesanne. Ta tegi hea stardi ja avaringil oli ta esikümne lõpus. Sõidu jooksul andis ta siiski positsioone ära ja finishis oli meie mees 16. Üks võimalus veel jäi, selleks oli Last Chance sõit.

Last Chance sõidus tuli tulla nelja esimese sekka, et finaalikoht lunastada. Talviku tegi taas superstardi ja ta püsis mitme ringi jooksul esiviisikus. Lõpuks tuli siiski mõned kohad ära anda ja finišisse jõudis ta seitsmendana. Edasipääsu taganud neljas koht jäi seitsme sekundi kaugusele.

"Minu esimene 250 ida- ja lääneranniku ühissuperkross möödus minu jaoks väga edukalt," kommenteeris Talviku siiski. "Ajasõidus suutsin välja sõita ida klassi 11. aja. Juba ennast õhtu programmi sõita selle ajaga oli super emotsioon."

"Heat sõidu lõpetasin 16. kohal ning Last Chance seitsmendal kohal. Kokkuvõttes andis mulle see õhtu 25. koha. Areng jällegi õiges suunas ja näeme vaeva edasi, et finaalsõitudesse jõuda! Suurimad tänud toetajaskonnale!"