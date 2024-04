Seljatrauma ähvardab endise maailma teise reketi karjääri varakult lõpetada

Kahe aasta eest maailma edetabelis teisele positsioonile tõusnud Hispaania tennisist Paula Badosa on seejärel vaevelnud seljavalude käes ja sõnas, et peab võib-olla lähiaastatel karjääri lõpetama.

Eelmisel hooajal jäi Badosa terviseprobleemide tõttu kolmest suure slämmi turniirist eemale ja osales vaid Wimbledonis, kus piirdus teise ringiga. Hetkel on ta maailma esisajast välja langenud.

Sel hooajal on Badosa pidanud andma kolm loobumiskaotust, aga pisut on olukorda leevendanud kortisoonisüstid. "Arstid ütlesid mulle Indian Wellsis, et mul on väga keeruline karjääri jätkata," lausus Badosa WTA Insiderile.

"Nad ütlesid, et see on ainus võimalus, mida nad saavad mulle anda ja võib-olla tuleb seda jätkata, kui soovin veel mõne aasta mängida. Ma hüüdsin "veel mõne aasta?", "ma olen endiselt 26". Mul oli seda väga raske kuulda."

"Hetkel süstid toimivad," jätkas hispaanlanna. "Valu on alati, aga oli hetki, kus ma ei suutnud seda taluda. See on esimene kord, kui sellest avalikult räägin, nii et olen endiselt päris hirmul."

"Nad ütlesid, et need võivad mõne kuu toimida, aga siis peame uuesti üle vaatama. Nii et ma kardan, et ma pean jälle aja maha võtma. Saviväljak on minu jaoks sobivaim, ma arvan, et ka muruväljak on okei, sest põrutamist on vähem, aga kõvakattega väljakutel kannatan enam."

Sellest hoolimata soovib ta maailma esikümnesse tagasi tõusta. "Ma arvan, et mind paneb iga päev võitlema see armastus, mida ma selle spordiala vastu tunnen," sõnas ta.

"Mul on olnud alati eesmärk olla üks maailma paremaid, võita turniire ja kohtuda suurte mängijatega. Seepärast olen ka siin."

"Kui saaks mängida veel kolm-neli aastat, siis oleks see imeline," ütles Badosa. "Ja loomulikult mängida tänavu kogu aasta ja saavutada võimalikult kõrge edetabelikoht."

"Mulle ei meeldi numbreid välja öelda, aga tahaksin olla 30 seas. Taas kümne seas olla oleks imeline, aga ma arvan, et sel aastal on tipp-10 liiga palju. Võib-olla aasta-pooleteise pärast sooviksin seal tagasi olla."