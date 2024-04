Ogier punktisüsteemist: uskumatult vale ja puhas nali

Vastavalt sel aastal kehtivale süsteemile jagatakse esimesed punktid laupäeva lõpu seisuga, aga need lähevad kirja alles siis, kui sõitja pühapäeval ka finišisse jõuab. Lisaks on eraldi arvestuses pühapäeva osas ja endiselt on kavas ka punktikatse.

Ogier lõpetas laupäeva kolmandana ning oli paremuselt kolmas ka pühapäeval ja punktikatsel. Kuigi kokkuvõtts tuli prantslane esimeseks, siis ei saanud ta esikohapunkte üheski arvestuses.

Kokkuvõttes sai Ogier küll sellelt etapilt enim punkte - 21, aga vaid punkti enam kui neljandaks tulnud Tänak. Teise koha saanud Elfyn Evans ja laupäeval võidupunktid korjanud kolmanda koha mees Thierry Neuville said aga näiteks eestlasest vähem ehk 19 silma.

"See devalveerib võidu ja head tulemused. Prantsusmaal on meil telesaade "L'École des fans". See on lastesaade," võrdles ta. "Te annate punkte kõigile ja alati kõigile kümme, sest tahate neid õnnelikuks teha."

"See on see, mis WRC sarjas põhimõtteliselt toimub. See on uskumatult vale. See on tõesti puhas nali."

Kuigi Ogier ise üldarvestuses kõrge koha eest ei võitle, sest ei tee kaugeltki kõikidel rallidel kaasa, siis tunneb Toyota sõitja muret, kuidas see kõik fännidele paistab.

"Vähemalt minu jaoks on see teisejärguline, sest ma sõida meistritiitli peale," lausus Ogier. "Kuid tõesti on kurb näha, et kõigile antakse punkte ja vahet pole. Punktides tulemus üldse ei kajastu."

"Lõpuks selgub meister. Aga ma ei tea, kes see olema saab ja see tundub kummaline. See pole enam loomulik. See on tänase päeva kurb osa."