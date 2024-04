Eeldatav number üks valik andis end NBA draft'iks üles

"Minu unistus on olnud alati pääseda maailma tugevaimasse liigasse," sõnas 19-aastane ääremängija ESPN-ile. "Olen selle nimel lapsest saati tööd teinud."

Tänavusel hooajal on Risacher esindanud kodumaal kõrgliigaklubi JL Bourg, kus on kogunud keskmiselt 10,4 punkti ja 3,4 lauapalli mängus. Seejuures on ta tabanud 39-protsendilise täpsusega kaugviskeid.

"JL Bourg on andnud mulle uskumatu võimaluse näidata, milleks olen suuteline. See on olnud mu karjääri alustamiseks ideaalne koht. Olen väga tänulik, et mul on olnud võimalus selles meeskonnas mängida."

Risacher'd peetakse potentsiaalseks esimeseks valikuks. Spetsialistid hindavad kõrgelt tema viskeoskust, kaitsemängu ja mitmekülgsust. Tunamullu tuli ta Prantsusmaa U-17 koondisega omaealiste MM-il pronksile ja mullu U-19 koondisega omaealiste MM-il hõbedale.

Profikorvpallur oli ka Zaccharie isa Stephane Risacher, kes esindas karjääri jooksul erinevaid Euroopa tippklubisid ja tuli 2000. aastal Sydney olümpial Prantsusmaa koondisega hõbemedalile.

NBA draft toimub 26.-27. juunil, eelnev loterii on kavas 12. mail. Kui kõigepealt tehakse panus Risacher'le, siis valitakse prantslane esimesena teist aastat järjest, sest mullu sai vastava au osaliseks Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).