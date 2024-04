Murdmaasuusatamise olümpiavõitja Nilsson vahetab taaskord ala

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Stina Nilsson teatas, et on otsustanud oma mõne aasta pikkuse laskesuusatamise karjääri lõpetada ning paneb end nüüd proovile pikematel suusadistantsidel.

2018. aastal PyeongChangi taliolümpial sprindisõidus kuldmedali võitnud rootslanna otsustas 2020. aasta alguses ala vahetada ning tuli järgnevatel aastatel laskesuusatamise maailma karika sarjas pjedestaalile, kuid ei leidnud sel alal suurt edu.

Teisipäeval teatas 30-aastane Nilsson, et on otsustanud püssi ja suusad kõrvale heita ning jätkab oma suusakarjääri pikematel distantsidel. "Hakkan järgmisest aastas pikemaid maid suusatama ja tunnen, et see on päris lahe asi. Püss on riiulile pandud," ütles Nilsson SVT-le.

Nilsson liitus Norra võistkonna Team Ragde Charge'iga, mille asutajad on Norra murdmaalegendid Jörgen ja Anders Aukland. "Tegelikult tundsin juba enne kui laskesuusatamise peale läksin, et olen kolmefaasiline sportlane. Esmalt murdmaa, siis laskesuusatamine ja nüüd pikamaasuusatamine," lisas ta.

Nilsson hakkab järgmisel hooajal võistlema Ski Classics sarjas.