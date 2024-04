Vegas alistas avamängus esinumbri, Hurricanes tuli kaotusseisust välja

Mullu klubi lühikese ajaloo esimese Stanley karika võitnud Golden Knights pidas läänekonverentsi esinumbri Dallas Starsiga esimese kohtumise ning võitis väravaterohke avaperioodi 3:2. Teisel perioodil lisas Vegas ühe tabamuse veel ja kuigi Dallas võttis otsustaval kolmandikul ühe tagasi, teenis Golden Knights võõrsil 4:3 (3:2, 1:0, 0:1) võidu.

Vegase eest said värava kirja Mark Stone, Jonathan Marchessault, Tomas Hertl ja Brayden McNabb, Dallase eest tegid skoori Jamie Benn, Jason Robertson, Mason Marchment.

Põrnarebendi tõttu pikalt jää kõrvale jäänud Stone pääses esimest korda alates 20. veebruarist jääle ja sai kohe tabamuse kirja. "Närvis olin. Aga ma oleks närvis olnud ka siis, kui ma oleks hooajal kõik 82 mängu kaasa teinud," sõnas 26 mängu vahele jätnud Stone. "Need on play-off'id. Selle võimaluse eest me mängimegi."

Mullu idakonverentsis finaali jõudnud Carolina Hurricanes teenis New York Islandersi vastu teise võidu, kuid jäi kohtumise esimese 24 minutiga 0:3 kaotusseisu.

Soomlane Teuvo Teravainen viskas 27 minutit enne mängu lõppu Hurricanesi esimese värava, kohtumise viimasel kümnel minutil jõudis litter Islandersi väravavõrku aga lausa neljal korral ja Carolina pääses kodus 5:3 (0:2, 1:1, 4:0) võiduga.

Edmonton Oilers alustas läänekonverentsis avaringi seeriat Los Angeles Kingsiga võidukalt, teenides kodupubliku ees võimsa 7:4 (2:0, 2:2, 3:2) võidu. Toronto Maple Leafs viigistas seeria Boston Bruinsiga, kui teenis võõrsil teises mängus 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) võidu.

Kõik vastasseisud kestavad nelja võiduni. Stanley karikasari jätkub ööl vastu kolmapäeva, kui peetakse neli kohtumist.