Olümpiamängudeks valmistuv Zirk lihvib vormi üle maailma

Veebruaris maailmameistrivõistlustel viienda koha saavutanud 24-aastane ujuja treenib viimased kuud enne olümpiamänge Türgis, Hong Kongis, Slovakkias ja Eestis.

"Mul on tunduvalt odavam lennata Hong Kongi ja treenida seal, kui mul oleks seda teha Tallinnas," sõnas Zirk. "Ühe raja rentimine Tallinnas on ikka ebareaalselt kallis, kahtlemata Euroopa tipus oma hindadega. Kahjuks ei taha ka meie juhtivad spordiorganisatsioonid õlga alla panna, kuid proovin leida lahendusi ning mitte mõelda probleemidele."

Teise põhjusena toob ujuja välja, et kuna ta treenib rahvusvahelises treeninggrupis, siis paratamatult tuleb kõigiga arvestada ning soov on enne olümpiamänge treenida ka oma treeneri silme all.

"Meil on selline unikaalne treeningrühm ja kõik tahavad olümpiamängude eel maksimumi kätte saada. Mina saan oma treeneriga Hong Kongis koos treenida, maikuu lõpus toimuval Mare Nostrumi võistlustuuril, peale EM-i paar nädalat Slovakkias ja enne Pariisi tuleb ta ka Tallinnasse," rääkis Zirk treener Tom Rushtonist.

Viis nädalat enne olümpiamängude algust stardib Tartust pärit ujuja Serbias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, kus soovib ületada oma karjääri parima tulemuse ehk kuuenda koha.

Olümpiamänge ootab ta väga, lisapinget pakub konkurents suurepärase Eneli Jefimovaga. "Hetkel on minu käes parim olümpia ja MM-i resultaat ning ma olen enam kui kindel, et Eneli tahab need üle ujuda," muigas Zirk, kes saavutas Tokyos 13. koha ja Jefimova 14. koha.

"Tõsisemal noodil rääkides, siis eesmärk on olümpiamängudelt tagasi tulla Eesti ujujate parima tulemusega. Kohta on üpris mõttetu ennustada, sest sellisel tasemel oleneb see üpris palju ka konkurentidest. Mina üritan ettevalmistuse täkkesse panna ja soov on peale olümpiat olla uhke oma soorituse üle," lisas Zirk.