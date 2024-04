Lätlanna näitas Valga-Valka linnajooksul suurepärast tempot

10 kilomeetri distantsil jäid poodiumikohad eestlastele. Meeste seas võidutses Karel Hussar ajaga 31.23, edestades lähimat konkurenti pea kolme minutiga. "Oleks tahtnud saada paremat aega, kuid üksi tuulistes oludes läks teine pool keerulisemaks. Võiduga tuleb ikka rahule jääda," sõnas Hussar.

Teise koha pälvis Bert Tippi (34.16), esikolmikusse mahtus veel Siim Hansmann (37.35).

Naiste arvestuses läks esikoht Liis-Grete Arrole, kes ületas finišijoone ajaga 36.12. "Suutsin hästi pingutada ja olenemata suurest kõikumisest kilomeetrite lõikes, on lõpuaeg korralik," sõnas Arro, kes edestas Kaisa Kukke (38.41) ning pronksi pälvinud Helena Peiki (42.16).

Viie kilomeetri distantsil näitas meeste seas parimat minekut Emils Stiprais (16.08), kuid mullu Euroopa mängudel ja U-20 EM-il sel distantsil kulla võitnud 19-aastane lätlanna Agate Caune jäi temast vaid kolme sekundi kaugusele.

Meeste seas teenis teise koha Arnis Ozolins ajaga 16.30, kolmandaks jäi Agnis Stulpinskis (16.57), kes edestas eestlast Evert Soonbergi enam kui poole minutiga. Naiste seas läks teine koht U-18 arvestuses võistlevale Marta Luize Petersonele (18.39), esikolmikusse pääses ka eestlanna Kadri Veske (19.43).

Esmakordselt võistlust korraldanud MTÜ Triatloniakadeemia jäi võistlusega rahule. "Osalejate tagasiside on väga positiivne nii rajavaliku kui kogu korralduse kohta. Samuti ületas osalejate arv esialgsed ootused, ka laupäevast perepäeva külastas oodatust enam inimesi," sõnas juhatuse liige Margus Lepik. "Osalejad lahkusid sõnadega, et tegemist on ühe paremini korraldatud jooksuüritusega ja paluti kindlasti tulevikus jätkata."

Kõigi nelja distantsi peale osales kokku üle 600 võistleja, järgmine võistlus toimub Järva-Jaanis, kus avatakse triatlonihooaeg.