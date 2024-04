Inter kindlustas pingelise Milano derbi järel meistritiitli

Esmaspäeva õhtul tiitli kindlustamiseks võitu vajanud Inter läks linnarivaali kodumuru peal juhtima 18. minutil, kui Fransesco Acerbi nurgalöögi ajal AC Milani värava ees üksi jäi ja peaga värava lõi. Inter lisas eduseisule 50. minutil, kui Marcus Thuram suurepärase kauglöögi mööda muru vastase vasaku posti kõrvale paigutas.

Fikayo Tomori tõi kodumeeskonna 80. minutil värava kaugusele, misjärel hakkas AC Milan viigivärava otsinguil vastast survestama. Derby della Madonnina lõppes oodatult pingeliselt, kui Denzel Dumfries ja Theo Hernandez kolmandal üleminutil kähmlema hakkasid ning punaste kaartidega platsilt saadeti. Neli minutit hiljem saadeti riietusruumi ka Interi meest löönud Davide Calabria.

Kohtumine lõppes Interi 2:1 võiduga, mis oli ühtlasi nende kuues järjestikune derbimängu võit. Inter on kogunud 86 punkti ning edestab teisel kohal asetsevat linnarivaali pärast 33 mänguvooru 17 silmaga, mis on 38-voorulisel hooajal kindel edu.

Interi mängijad asusid lõpuvile kõlades klubi ajaloo 20. meistritiitlit kaitsma, kuigi kodumeeskond AC Milan lasi juubeldamise häirimiseks kõlaritest valjult muusikat. Pidustused kandusid loomulikult ka Milano tänavatele.