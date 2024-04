Ka teine mullune finalist langes snuukri MM-il konkurentsist juba avaringis

28-aastane MM-debütant O'Connor võitis pühapäeval seisult 2:2 lausa viis freimi järjest, lõigates kasu samuti Leicesterist pärit Selby tavatutest eksimustest ning ühest enda 101-sest seeriast. Esmaspäeval jätkunud vastasseisus võitis Selby esimesest neljast partiist kolm ja kahandas vahe 5:8 peale, aga O'Connor suutis siiski edasipääsu kindlustada.

Teises ringis kohtub O'Connor 2020. aastal finaalis mänginud Kyren Wilsoni ja waleslase Dominic Dale'i vahelise kohtumise võitjaga. Et avapäeval langes konkurentsist tiitlikaitsja Luca Brecel, on nüüd auti tõrjutud mõlemad mullused finalistid.

"Mõtlen suvel kindlasti oma tuleviku peale," rääkis 40-aastane Selby kaotuse järel BBC-le. "Istume [abikaasa] Vikkiga maha ja vaatame, mis meil laual on. See on suur otsus, aga kui ma jätkan karjääri, vajan ilmselt psühholoogilise poolega rohkem abi, et saaksin mängimist nautida. Minu jaoks on see alati olnud elu ja surma küsimus, aga sellega, mida olen juba saavutanud, ei peaks ma endale nii palju pingeid peale panema."

2005. aasta maailmameister Shaun Murphy alistas 10:5 hiinlase Lyu Haotiani ja kohtub teises ringis šotlase Stephen Maguire'iga, kes oli 10:7 üle Ali Carterist. Viie aasta tagune maailmameister Judd Trump ei olnud avaringis oma parimate päevade vormis, aga suutis ikkagi iraanlase Hossein Vafaei alistada 10:5.