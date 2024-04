Õiglane OM-i eel: kasutan aastatega tulnud infot, et veelgi paremaks saada

Mullu Budapesti maailmameistrivõistlustel 8500 punkti piiri ületanud kümnevõistleja Janek Õiglane usub Pariisi olümpiamängude eel, et on tänavu saanud veel tugevamaks ja kiiremaks.

Eelmisel nädalal osales Õiglane Californias toimunud kümnevõistlusel, aga et olümpiahooaja alguses asjatuid riske mitte võtta, ei olnud tal plaanis võistlus lõpuni teha.

"Mul oli lennupilet juba ammu ostetud ja mõtlesin, et miks mitte mõned alad teha. Tegin esimesed kolm ala ära, tahtsin teisel päeval teha ka tõkkeid, ketast ja teivast, aga keha oli natuke kehvemas seisus. Midagi hullu pole, lihtsalt paar asja annavad tunda. Peamine oli lihtsalt ennast testida, teha midagi trennisituatsioonist väljaspool," rääkis Õiglane intervjuus ERR-ile.

Kolme alaga, mis Õiglasel õnnestus Californias lõpuni teha, jäi ta väga rahule. 100 meetri jooksus sai ta ajaks 11,00, kaugushüppes 7.18 ja kuulitõukes 14.73. "100 meetris ei ole paari asja trennis lihtsalt nii teinud, nagu oleks tahtnud. 10,9 võin vabalt ära joosta, 11,0 oli minu jaoks isegi üsna üllatav. Kaugushüppes paku tagant 7.18: puhas hüpe oleks 7.40, mis on väga arvestatav minu kohta; kuulitõuge on mul praegu üks raskemaid alasid ja see 14.70 valmistab mulle praegu väga palju rõõmu," võttis ta oma võistluse kokku.

Õiglane toonitas taaskord, et kümnevõistlejatele teevad igapäevaselt muret erinevad asjad. "Praegu on kõige tülikam asi, et Achilleus on natuke kangem kui eelnevatel aastatel. Praegu on selline periood, kus tegin natuke rohkem trenni ja ta väsis rohkem ära. See ei ole tegelikult suur probleem, nüüd on aeg natuke rahulikumalt võtta, tehnilisemaid alasid teha ja siis ta läheb tagasi."

"Ma olen üldiselt päris rahul, kuidas ettevalmistus on saanud jätku, mõeldes just eelmise eduka hooaja peale," jätkas Õiglane. "Olen saanud tugevamaks, ütleks, et olen isegi saanud kiiremaks. Nüüd on tähtis tehnilised nüansid korda saada. Kui tehniline pool on õige ja plahvatuslik jõud olemas, siis on minus kui kogenud sportlases veel arengut tulemas. Võtan kogu aastatega saanud info sisse, et veelgi paremaks saada. Kümnevõistluse tase tundub sel aastal päris hullumeelne, pöörane, aga kui oma asjad ära teha, saab jälle tippkonkurentsis võistelda."

USA-s Georgia osariigis Athensis elav ja treeniv Õiglane on seega saanud olümpiahooajaks pingevabalt valmistuda. Detsembris vahetas tema senine treener James Thomas töökohta ja nüüd juhendab Õiglast Ryan Baily. "Treeningkavad on jäänud samaks, aga tehnilist poolt vaatab teine treener. Tal on väga head tehnilised omadused, ta on väga mobiilne, ei taha vaadata ainult oma mätta otsast: ta oskab sportlasega rääkida, oskab läheneda. Ma olen väga rahul, mul on kõik hästi," kinnitas mitmevõistleja.

Esimese kümnevõistluse plaanib Õiglane teha juunis Roomas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Eestisse tuleb ta paar nädalat varem, et võimalusel võistelda veel mõnel üksikalal. "Praegu on tähtis leida õige viis tehnilise poole pealt parem olla. Tuleb puhata, tuleb osata leida variant, kuidas olla hea EM-iks. Minu peaeesmärk on olla kõige parem olümpial," toonitas Õiglane. "Kui ma ei saa EM-ile, on okei. Olen juba sellises vanuses, kus mu keha ei luba teha kolme-nelja kümnevõistlust, ma pean valmistuma teatud tiitlivõistlusteks."

Eelmisel suvel püstitas Õiglane Budapesti maailmameistrivõistlustel 8524 punktiga isikliku rekordi ja sai kuuenda koha. Õiglase sõnul suurendas see iha spordiga jätkata. "Nüüd on mu järgmine eesmärk teha 8600 punkti. Motivatsioon ja eesmärgid on mul kõrged ja kindlasti tahan ka sel suvel midagi huvitavat näidata," kinnitas ta.