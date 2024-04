Räppo jätkas MK-hooaega kohaga kolmandas kümnes

Räppo ujus Wollongongis 750 m ajaga 8.37, sõitis 20 km rattaga ajaga 30.59 ja jooksis 5 km ajaga 15.43. Koguaeg 56 minutit ja 33 sekundit andis eestlasele 26. koha.

""6. koht ei olnud päris see, mida lootsin võistluselt," tunnistas Räppo. "Samas andis lootust, et peale Hong Kongi MK-etappi olnud peaaegu kolmenädalast haigusest tingitud lünklikku treeningperioodi ei ole seis väga hull. Paar nädalat tagasi ei olnud ma isegi kindel, kas saan siin võistelda."

"Ujumises ei suutnud kuidagi enda ruumi leida ja normaalselt ujuda, kuid siiski väljusin veest suures grupis," jätkas Räppo. "Kahjuks aga ei saanud ma vahetusalas kalipsot seljast ja kaotasin palju aega. Rattas sõitsin küll kogu distantsi koos kahe konkurendiga, aga abi neist ei olnud. Jooksus tahtsin lihtsalt kahele kaaslasele ära teha ja see ka õnnestus."

Võistluse võitis kodupubliku rõõmuks Luke Willian ajaga 52.51. Teisele ja kolmandale kohale käis tihe finišiheitlus. Hõbedase autasu teenis Lõuna-Aafrika Vabariigi triatleet Jamie Riddle ja pronksise Tšiili sportlane Diego Moya (mõlema aeg 53.14).

Eliitnaiste klassis olid parimad rootslanna Tilda Mansson (1:00.39), colombialanna Maria Carolina Velasquez Soto (1:00.40) ja uusmeremaalanna Ainsley Thorpe (1:00.40).

Türgis peetud paratriatleetide MK-etapil ujus Laura-Liis Juursalu 750 m ajaga 17.57, sõitis 20,3 km rattaga ajaga 35.02 ja jooksis 5 km ajaga 24.04. Koguaeg 1:19.11 andis eestlannale seitsmenda koha.

"Oli palavat päikest ja merelt tuul. Jäin rahule rattaraja ja kiirusega, sest sain seal kirja kolmanda aja. Esimene oli seejuures vaid 27 sekundit kiirem," ütles Juursalu.

"Esimest korda oli vahetusalas kasutusel eraldiseisvad rattahoidikud ja oli päris elevustpakkuv nuputada, kuidas varustus paigutada nii, et ma saaksin sealt kiiresti minema. Selle väljamõtlemisega läks asi väga hästi ja vahetusalas olin nobe - mõlemal korral sain teise aja. Laagris sai treener Margus Tammega vahetusala kordi ja kordi läbi mõeldud ja harjutatud, nii et sokid olid lõpuks talla alt täitsa asfalteeritud ja see tasus nüüd täie eest ära."

"Jooks läks kiiremini kui varasemalt ehk päeva viies aeg, aga see pole siiski piisav," jätkas Juursalu. "Palav oli ka, kuid vett sai haarata piisavalt tihti, seega vabandusi pole, tuleb trenni teha! Kõige nukramaks teeb endiselt ujumine. Trenni on justkui tehtud. Suuresti küll omaette, aga treeneri juhiste järgi, kuid ei taha need käed mul käia piisavalt kiiresti ega õigesti, seega kaotan ujumises liiga palju. Külgtuul 600 m lõigul ka just asja lihtsamaks ei teinud. Veel oli vesi täis väikseid plastikhelbeid. Ilmselt ei oska ma ujumisel endast piisavalt palju anda, et jäi aega märgata, millise prügimäe on inimkond vette loonud."

"Ma ei olnud seekord võistlusel üksi ehk mul oli ametlik abiline. Lisaboonusena oli seepärast oluliselt lihtsam hoida end positiivsemas meeleolus ja mõttemeel hirmust eemal, mis mind varem alati kimbutas," lisas Juursalu. "Seekord ootasin ikka starti rõõmuga. Aitäh Kati Raudseppale, et ta lükkas, tassis, juhatas, organiseeris, ergutas ja lohutas!"

Võidu teenis hispaanlanna Andrea Miguelez Ranz ajaga 1:11.31. Teise koha sai prantslanna Emilie Gral (1:12.05) ja kolmanda poolatar Monika Belczewska (1:13.31).