Soolosõidu teinud Pogacar triumfeeris mainekal ühepäevasõidul

Mullu kukkumise tõttu katkestama pidanud Pogacar võttis otsustava rünnaku ette umbes 35 km enne lõppu ja finišeeris uhkes üksinduses, kui edestas teiseks tulnud prantslast Romain Bardet' (Team dsm-firmenich PostNL) minuti ja 39 sekundiga.

Kolmandana ületas finišijoone hollandlane Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck; +2.02). Ainsa eestlasena startinud Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty) tulemust kirja ei saanud.

Pogacar pühendas võidu oma kihlatu Urška Žigarti emale, kes suri 2022. aastal vahetult enne Liege - Bastogne - Liege'i jõuproovi. "Minu jaoks oli tänane päev üsna emotsionaalne. Mõtlesin kogu sõidu vältel Urška ema peale. Ja muidugi eelmisel aastal murdsin siin käe, nii et viimased kaks aastat olid tõesti rasked," sõnas võitja finišis.

Six Monument wins for Tadej Pogacar



The UAE Team Emirates rider went solo with 34km to go to claim his second Liege-Bastogne-Liege title #LBL pic.twitter.com/uVHP9VKV86