Hannes Soomeri esimese kestvusõidu rikkus murdunud juhtraud

"See toimus kiire sirge lõpus, enne järsku mahapidurdust," alustas Soomer juhtunu kirjeldamist.

"Olin pool oma kolmandast vahetusest ära sõitnud ehk võistlus oli kestnud alla kaheksa tunni. Pidurduse alguses oli hoog kusagil 200 km/h ja kohe heeblit haarates jäi parempoolne juhtraud pihku. Olukord lõppes kukkumisega ning lohisesin koos tsikliga kruusaalale. Tundsin kohe, et käega on midagi halvasti, kuid suutsin ratta üles korjata ning rippuva lenksuga boksi sõita."

Boksi jõudes kaotas eestlane korraks ka suure valu tõttu teadvuse, kuid tuli ruttu jalule. Soomer toimetati meedikute juurde ning selgus, et midagi oli õlaliigest ja rangluud koos hoidvas sidemes väga valesti.

"Käsi riputati kaela. Kuna Prantsusmaal ei olnud plaanis noa alla minna, siis saatsime info Eesti arstidele ja koju jõudes saan kohe enda arsti juurde minna," lisas Soomer.

Võistlus algas Tecmas Racing meeskonnale hästi ja üsna kiiresti tõusti oma võistlusklassi liidriks. Üldarvetuses hoiti parimal hetkel viiendat kohta.

"Kuna meie kasutatav BMW tarbib veidi rohkem kütust, siis on vaja sõidu jooksul võrreldes Jaapani ratastega üks peatus rohkem teha. Superstock klassi võit oli täiesti realistlik plaan, aga siis hakkas juhtuma," märkis Soomer.

Pärast eestlase kukkumist seati ratas uuesti sõiduvalmis, kuid siis pidi meeskond jätkama nelja mehe asemel kahe ja poolega, sest lisaks Soomerile oli viga saanud veel üks Tecmas Racingu piloot.

Rajale naasti 24. koha pealt ning sõidu teiseks pooleks suudeti esikümne piirimale ronida. Pjedestaalikoht polnud kaugel, kuid kahjuks tuli võistluse 18. tunnil mootorisse tiks sisse ning boksi tulles otsustati, et jätkamine ei ole võimalik. "Kestvussõidu võlu ja valu. Väsivad nii mehed kui ka masinad," nentis Soomer.

Soomer on siiski tuleviku suhtes optimistlik. "BMW on olnud hea valik. Ratas on kiire, potensiaali on ning selgelt keelt räägib ka fakt, et BMW tehasevõistkond, mille varusõitjana olen samuti üles antud, sõitis ennast pjedestaalile. Seda oodatud Euroopa ratta võitu veel Le Mansis ei tulnud, aga teine koht on väga hea saavutus. Terve kestvussõidu ajaloo jooksul on kõik meistritiitlid Jaapani tootjate käes. BMW on mõnel korral kestvussõidu küll võitnud, aga proovime seda hooaja võidu müüti käesoleval aastal samuti murda."

Lisaks FIM kestvussõidu MM-sarjale osaleb Soomer sel hooajal ka Saksamaa lahtistel meistrivõistlustel, kus tema rattaks on samuti BMW.

Kokku sõidetakse kestvussõidu MM-sarjas neli etappi. Järgmine võistlus leiab aset 8. juunil Belgias kuulsal Spa ringrajal. Seejärel võisteldakse juulikuus Jaapanis ja septembris Prantsusmaal.