Toobalile valmistab Kuldliiga eel muret tempomängijate leer

Eesti naiskond debüteerib Kuldliigas 17. mail, kui Rakveres võõrustatakse Sloveeniat. Kaks päeva hiljem minnakse kodupubliku eest vastamisi Ukrainaga.

Selle aasta alguses Alessandro Oreficelt peatreeneriohjad üle võtnud Andres Toobal kutsus koondisesse ka mitmeid nooremaid mängijaid. "Noored nagu Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask ja Karlotta Kattai on tegelikult ka mingil hetkel käinud B-koondise ridadest läbi ehk neil on ka suure koondisega seeläbi kokkupuude olemas. Aga eks neile on kindlasti palju uut, mida vastu võtta ja õppida," sõnas Toobal.

Naiskonna juhendajale valmistab muret tempomängijate osakond. "See on hetkel nõrgim koht, kus on vigastuste ja muude probleemide tõttu seis haavatavam. Aga see on see koondis, kes meil on ja nende läheme maksimaalset tulemust tegema," märkis Toobal.

"Teistel positsioonidel, välja arvatud liberotes, on meil koosseisus ka tugeva välisliiga kogemusega mängijaid – Melissa Varlõgina sidemängijana Bulgaariast, Kertu Laak ja Carmel Vares diagonaalis ja nurgaründajatest Kristiine Miilen. Tuleb põnev aasta ja tahame leida hea keemia ja mitte liiga palju tulemusele mõelda."

Toobal soovib, et tulevikus mängiks rohkem võrkpallureid välisliigades. "Meil on vaja noori, kel oleks ambitsiooni sel tasemel mängida. Carmeli näol on ka hea eeskuju olemas, kuidas noorelt piiri taga siirduda. Aga peame koos alaliiduga sel teemal mõtlema, kuidas seda rohkem toetada, sest noorteklassis on türdkuid ju väga palju, peame motiveerima neid välja minema, sest ainult nii saame taset tõsta," lisas Toobal.

Lisaks Sloveeniale ja Ukrainale kohtub Eesti Kuldliiga raames veel ka Belgia, Horvaatia, Aserbaidžaani ja Austriaga. Enne Kuldliigat peab Eesti kaks kontrollmängu Lätiga.

Rahvusnaiskonna koosseis:

Sidemängijad: Melissa Varlõgina, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill (liitub vastavalt paranemisele)

Nurgaründajad: Nette Peit, Nora Lember, Karlotta Kattai, Salme Adeele Hollas, Silvia Pertens, Kristiine Miilen

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Liberod: Janelle Leenurm, Kadri Kangro, Marily Lass

Peatreener: Andres Toobal

Abitreenerid: Marko Mett ja Valdis Radionenkov

ÜKE-treener: Krete Junson

Füsioterapeut: Annabel Kutman

Arst: Mari Arak

Mänedžer/statistik: Mihkel Sagar

Kuldliiga mängude ajakava:

Rakvere spordihall

17. mai kell 18.00 Sloveenia – Eesti

18. mai kell 16.00 Ukraina – Sloveenia

19. mai kell 16.00 Eesti – Ukraina

Beveren, Belgia

24. mai kell 21.30 (Eesti aeg) Eesti – Belgia

25. mai kell 21.30 Horvaatia – Eesti

26. mai kell 19.00 Belgia – Horvaatia

Bakuu, Aserbaidžaan

31. mai kell 16.00 (Eesti aeg) Eesti – Aserbaidžaan

1. juuni kell 16.00 Austria – Eesti

2. juuni kell 16.00 Aserbaidžaan – Austria

Kontrollmängud Kuldliiga eel:

10. mai kell 19.00 Eesti – Läti (TalTechi spordihoone)

11. mai kell 14.00 Eesti – Läti (TalTechi spordihoone)