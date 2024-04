Treeningul kukkunud Lõiv: mul on hea meel, et sain üldse stardis olla

Võidu pälvis viimasele ringile minnes rünnanud ja seejärel konkurendid kaugele maha jätnud ameeriklanna Haley Batten (Specialized Factory Racing; 1:23.04).

Teise koha teenis MK-sarja liidrisärgis võistelnud rootslanna Jenny Rissveds (Team 31 Ibis Cycles Continental; +0.17) ja kolmanda koha Ameerika Ühendriikide valitsev meister Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team; +0.40).

Lõiv kaotas võitjale kuue minuti ja 26 sekundiga ja sai 25. koha. Merili Sirvel (Trey Trek Team) finišeeris 48. positsioonil.

"Mul on hea meel, et sain täna üldse stardis olla," tõdes Lõiv. "Treeningul kukkusin väga kehvasti näo peale ja pidin seetõttu lühirajasõidu vahele jätma. Peavalu oli liiga tugev ja otsustasin puhata."

"Täna hommikul oli endiselt peavalu, aga otsustasin, et sõidan ilma ühtegi riski võtmata ja pigem 80-90%. Nii ka tegin," jätkas Lõiv. "Alguses olin ikka täitsa taga ja nautisin rohkem sõitu. Kõik läksid laskumisel sellise hooga, aga mul oli hirm, seega lasin rahulikult. Õnneks oli ka piisavalt siledat ja seal panin natuke jõudu rattasse. Viimasel kahel ringil oli peavalu tugevam ja pidin tempot langetama, aga hea meel on finišis olla. Tore on näha, et sellise tugeva tempoga suutsin endiselt üsna okei koha sõita."

Eliitmeeste klassis võidutses taanlane Simon Andreassen (Cannondale Factory Racing; 1:20.00), edestades prantslast Victor Koretzkyt (Specialized Factory Racing; +0.01) ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ratturit Alan Hatherlyd (Cannondale Facotry Racing; +0.01).

Joosep Mesi (Trey Trek Team) sai 86. ja Kirill Tarassov (Trey Trek Team) 92. koha.

Maastikuratturite MK-sarja kolmas etapp sõidetakse 24.-26. mail Tšehhis Nove Mestos.