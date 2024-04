Timmo Jeret võidutses Lõuna-Aafrika Vabariigis peetud Ironmanil

Väga tuulistes oludes peetud võistlusel ujus Jeret 3,8 kilomeetrit ajaga 1:00.55, sõitis 180 kilomeetrit rattaga ajaga 4:50.09 ja jooksis maratoni ajaga 2:54.27, lõpetades koguajaga 8:52.09.

"Üldises mõttes korralik päev, kuid seni tehtud Ironmanidest tingimuste poolest raskeim," ütles Jeret. "Nii kaua ei ole ma varem rattarajal olnud, kuid vaatamata sellele tegin ikkagi korraliku jooksu."

Teise eestlasena võistlustules olnud Marti Alt sai M25-29 vanuseklassis teise koha koguajaga 10:25.24. Esikoha teenis kodupubliku rõõmuks Connor Mercer ajaga 9:29.50. Üldarvestuses saavutas Alt 28. koha.

"Võistlus oli minu Ironman karjääri raskeim. Tuule tõttu olid tingimused väga rajud. Ujumine oli väga suurte lainetega, aga arvan, et ajaga võib rahule jääda," rääkis Alt.

"Rattarajal oli esimene ring väga hea, aga pärast seda tõusis tuul korralikult ja vaimselt läks väga raskeks. Teine ring oli pigem alla igasuguse arvestuse. Jooksmine oli rahuldav. Mitte midagi erilist, aga samas ka mitte nii kehv, et peaks kohe peeglisse vaatama. Kokkuvõttes panen tulemusele 3+. See, et uues vanuseklassis teise koha saavutasin oli üllatus. Pigem oli see võidetud teine koht kui lohutusauhind."

Lõuna-Aafrika Vabariigis olid võistlustules samuti PRO klassi triatleedid. Meeste seas oli parim rootslane Rasmus Svenningsson ajaga 8:03.11 ja naiste seas hispaanlanna Marta Sanchez koguajaga 9:15.36.