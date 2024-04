Ruud võttis Tsitsipaselt Barcelona turniiri finaalis revanši

Nädala eest Monte Carlos kõrgeima taseme ATP turniiri finaalis kreeklasele kaotanud Ruud võttis nüüd revanši, kui realiseeris kuuest murdevõimalusest kolm ning võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest Tsitsipase 63 vastu.

Norralane murdis ühtlasi teda pikalt saatnud nukra seeria: tunamullu maailma teiseks reketiks kerkinud Ruud oli varem võitnud kümme ATP 250 kategooria turniiri, aga kaotanud seitsmes kõrgema kategooria turniirifinaalis, kaasa arvatud kolmel slämmiturniiril.

"See on olnud ootamist väärt," rääkis Ruud pühapäeval. "Finaali jõudmisega oled juba igal juhul teinud väga hea nädala ja ei saa end liialt kritiseerida, aga olen seda tõesti oodanud. Mul on väga hea meel, et sain sellega hakkama Barcelonas, Rafa Nadali väljakul, sest vaatasin kogu lapsepõlve talle alt üles," lisas norralane.

Tsitsipas on Barcelonas kaotanud kõik neli finaali, Ruud on tänavu võidetud 29 matšiga selles arvestuses esikohal. "Monte Carlo finaalis olin alati tagaajaja rollis ja tal oli liiga palju aega, et mängu kontrollida," võrdles Ruud pühapäevast matši nädalatagusega.