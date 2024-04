Kaldvee ja Lill võitsid MM-il kolmanda mängu järjest

Esimeses voorus võitsid eestlased neli punkti ning järgmises voorus sundisid Kaldvee ja Lill Oihane Otaegit ja Mikel Unanuet võtma viimase kivi eelisele vaatamata vaid ühe punkti. Kolmas voor lõppes nullseisuga, kuid neljandas voorus õnnestus Hispaania kurlingupaaril röövida eestlastelt üks punkt. Viiendas voorus võitsid Kaldvee ja Lill kaks punkti ning kuuendas voorus röövisid vastaselt veel neli punkti, mis otsustasid mängu tulemuse. Kohtumine lõppes Kaldvee ja Lille 10:2 võiduga.

Eesti kurlingupaari treener Tomi Rantamäki sõnas, et võistkond on hästi esinenud, kuid iga võit nõuab tipptasemel sooritust. "Jääolud on mänguti erinevad, kuid meie võistkonnal on võime kohaneda erinevate tingimustega. Sellel tasemel lihtsaid mänge pole, iga võit nõuab tipptasemel sooritust ning Marie ja Harri on selleks hästi häälestatud. Me võtame ühe mängu korraga," kommenteeris Rantamäki.

Puhaste paberitega jätkab MM-i A alagrupis lisaks Eestile ka Šveitsi kurlingupaar Briar Schwaller-Hürlimann - Yannick Schwaller, kes alistas pühapäeval Saksamaa esinduse. Esmaspäeval kohtuvad alagrupi liidrid Eesti ja Šveits omavahel ehk võiduseeriat saab jätkata vaid üks alagrupi liidritest. Enne Šveitsi ootab aga Eestit ees kohtumine Taani esindusega, kellel on kolme peetud kohtumise järel kirjas üks võit ja kaks kaotust.

B-alagrupis jagavad esikohta Kanada ja Rootsi, mõlemal võistkonnal on peetud kaks kohtumist ning kirjas kaks võitu.

Tänavune segapaaris kurlingu MM peetakse 20.–27. aprillini Rootsis Östersundis. Võistlusel osaleb 20 maailma parimat kurlingupaari, kes võistlevad kahes alagrupis. Eesti kurlingupaar mängib alagrupis A, kus eestlaste vastasteks on Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, Norra, Hispaania, Šveitsi ja Türgi koondised. Alagrupist edasipääsejad selguvad neljapäeval, 25. aprillil.

Möödunud aastal saavutasid Kaldvee ja Lill MM-il viienda koha, korrates seega oma senist parimat tulemust aastast 2019. Eesti kurlingupaar hoiab praegu maailma edetabelis kurlingu segapaaride seas teist kohta. Kaldvee ja Lill on sel hooajal edukalt mänginud mitmeid MK-etappe Euroopas ning Kanadas võideti teist aastat järjest kõrgetasemeline Grand Slami turniir.