Naised tegid Londoni maratonil rekordiliselt kiire jooksu

Tokyo olümpiamängudel maratonijooksus kuldmedali võitnud Jepchirchir läbis naiste jooksus maratonidistantsi ajaga 2:16.16, millega parandas varasemalt Mary Keitanyle kuulunud maailmarekordit (2:17.01) 45 sekundi võrra.

Meestega koos joostud aegade seas on Jepchirchiri pühapäevane aeg 11., maailmarekord 2:11.53 kuulub Tigst Assefale.

"Olen väga tänulik ja võidu üle nii õnnelik," sõnas Jepchirchir. "Ma ei oodanud, et maailmarekordi jooksen - teadsin, et see on tehtav, aga ma ei arvanud, et mina seda teen. Tean ajalugu ja naised olid väga tugevad. Pidin kõvasti tööd tegema."

Assefa jäi pühapäeval Londonis teiseks ning kaotas Jepchirchirile vaid seitsme sekundiga (2:16.23). Etioopialanna edestas pingelises lõpusprindis keenialannat Joyciline Jepkosgeid vaid sekundiga.

Neljanda koha pälvinud etioopialanna Megertu Alemu 2:16.34 oleks samuti naiste jooksu maailmarekordi püstitanud, viienda koha pälvinud Brigid Kosgei lõpetas ajaga 2:19.02.

Meeste jooksus näitas keenialane Alexander Mutiso Munyao suurepärast minekut, kui lõpetas ajaga 2:04.01, millega kerkis hooaja edetabelis viiendale kohale. Teiseks jäi etioopialane Kenenisa Bekele ajaga 2:04.15, kolmanda koha pälvinud britt Emile Cairess jäi kahe ja poole minuti kaugusele.

"Sain 40 kilomeetri peal Bekelelt veidi survet, aga mul oli palju enesekindlust, sest olin selleks võistluseks korralikult valmistunud," ütles Munyao. "Arvasin, et mul on veel piisavalt energiat, et jooks ära võtta. Seepärast panin hoo sisse ja teadsin, et võidan."