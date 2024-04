VAATA OTSE | Kuressaare lõi avapoolajal Narva Transile viis väravat

Pühapäeval tõmmatakse joon alla koduse jalgpalli Premium liiga seitsmendale mänguvoorule, telemängus võõrustab FC Kuressaare JK Narva Transi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20, kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov, stuudios on Aet Süvari.

Kuressaare alustas skoorimist 15. minutil, kui Siim Aer nurgalöögi järel palli pommlöögiga Transi väravasse saatis ning 15 minutit hiljem kahekordistas Joonas Soomre saarlaste edu.

40 minutil õhkas Kuressaare aga narvalaste puuriluku, kui Sander Alex Liit nurgalöögi ajal kasti üksi jäeti. Kaks minutit hiljem lõpetas Karl Rudolf Õigus Kuressaare vasturünnaku kiirelt, kui saatis palli esimese puutega Narva väravavõrku. Vaid minut hiljem jõudis väravani ka Mattias Männilaan ning Kuressaare läks poolajale 5:0 eduseisul.

Enne mängu:

Sel hooajal esimese kuue vooruga vaid ühe võidu ja kokku neli punkti teeninud Narva Trans rändab pühapäeval Kuressaarde, kust on pidanud viimasel kolmel korral kaotajana lahkuma. Eelmise aastanumbri sees kohtusid nad kokku neli korda, Kuressaare võitis kolm korda, Trans teenis suvel koduplatsil ühe võidu.

Narva on nelja punktiga liigatabelis üheksandal ehk eelviimasel real ning mängis eelmisel nädalavahetusel Tallinna Kaleviga 2:2 viigi. "See oli hea intensiivne nädal, valmistasime end tõsiselt ette kohtumiseks Kuressaarega. Arvan, et viimases mängus lõime palju võimalusi ja tulemus ei olnud mängule vastav," ütles Transi peatreener Alexei Eremenko. "Seekord püüame oma realiseerimist parandada ja võita."

Kuressaare hooaeg pole läinud kuigi palju paremini - sarnaselt Transiga on neil neli kaotust, kuid kahe võiduga on nad kogunud kuus punkti, asetsedes tabeli seitsmendal real.

Eelmine nädal alistati Tartu JK Tammeka 2:1 ning Trans üritab võidukat hoogu säilitada. "Ettevalmistus väga tähtsaks ja raskeks mängu läks plaanipäraselt. Pühapäeval peame hoidma fookust terve kohtumise jooksul, olema distsiplineeritud võistkond, kes oskab kasutada enda tugevaid külgi ja näitama igas episoodis enda sisu. Ootame kodutribüünile palju meie poolehoidjaid," ütles abitreener Jan Važinski.

Seitsmenda mänguvooru viimane vastasseis leiab aset Sportland Arenal, kus Tallinna FC Flora kell 17.00 Nõmme Kaljut võõrustab.