Kane jõudis esimesel hooajal Münchenis märgilise tähiseni

11 hooaega Tottenhami esindanud Kane liitus suvel Müncheni Bayerniga, kuid nende esimene hooaeg koos ei toonud koduliigas siiski inglasele tiitlit, sest Leverkuseni Bayer on juba ajaloolise võidu kindlustanud.

Bayern ja Kane teenisid aga laupäeval koduses kõrgliigas suurepärase võidu, kui alistasid võõrsil Berliini Unioni 5:1. Leon Goretzka avas arve 29. minutil, Kane lõi aga avapoolaja üleminutitel suurepärase karistuslöögi, mis tähistas ühtlasi tema 40. väravat Müncheni Bayerni särgis. Bundesligas on ta 30 mänguga 33 korda skoorinud.

Thomas Müller lisas Bayerni eduseisule 53. minutil, Kane sai kirja ka väravasöödu, kui ta 62. minutil Mathys Teli väravale eeltöö tegi. Kane on sel hooajal andnud kokku 11 väravasöötu - 51 väravat ja tulemuslikku söötu on tema karjääri peale ühe hooaja parim näitaja.

Müller oli 66. minutil taas resultatiivne ja kuigi Union sai kodupubliku ees kohtumise üleminutitel auvärava, teenis Bayern kindla 5:1 võiduga liigatabeli teise koha heitluses olulisi punkte.

Bayern on 30 mänguvooruga kogunud 66 punkti, kuid ühe mängu vähem pidanud Stuttgart on kolme punkti kaugusel. Neljandal ehk viimasel Meistrite liiga kohal asetsev RB Leipzig on samuti 30 mänguvooruga kogunud 59 punkti, laupäeval alistasid nad Heidenheimi 2:1. Dortmundi Borussia on kolme punkti kaugusel ja viies, aga on Stuttgartist ühe mängu vähem mänginud.

Bundesliga 30. mänguvoor lõpeb pühapäeval, kui Dortmund läheb vastamisi 79 punkti kogunud Leverkuseniga.