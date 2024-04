Valitsev snuukri maailmameister mängis MM-i avaringis suure edu maha

Inglismaal Sheffieldis toimuva snuukri MM-i tiitlikaitsja kohtus tänavuse turniiri avaringis maailma edetabeli 31. positsioonil asetseva inglase David Gilbertiga. Pärast 2:2 algust sai Brecel hoo sisse ning võitis järgmisest kuuest freimist viis, tormates 7:3 juhtima.

Seejärel tundus, et belglane liigub kindla edasipääsu poole, jõudes seisul 9:6 võidust ühe freimi kaugusele, kuid 42-aastane Gilbert vastas võimsalt ning võitis kohtumise viimased neli vaatust, lülitades tiitlikaitsja 10:6 võiduga konkurentsist.

Reigning champion Luca Brecel is knocked sensationally out of the Snooker World Championship by David Gilbert, despite having led 9-6.#CazooWorldChampionship | @WeAreWST pic.twitter.com/ucQD9AdamI — Eurosport (@eurosport) April 20, 2024

"Tahtsin hoo sisse saada, aga see ei olnud võimalik. Viimased nädalad on minu jaoks üsna karmid olnud," sõnas 29-aastane Brecel. "Kui ma poleks valitsev meister, oleks ma võib-olla turniirist loobunud, aga tiitlikaitsjana oleks see liiga suur asi olnud. Ma olen haige ja terve päeva köhinud, aga ma ei ürita vabandusi tuua - ma polnud piisavalt hea."

Mullu võimsa turniiriga maailmameistriks tulnud belglane ütles, et surve valitseva maailmameistrina oli kohati liiga suur. "Mul oli hea aasta, aga olen õnnelik, et ei ole enam maailmameister. Mulle ei meeldinud see tähelepanu. Olen juba paar nädalat oodanud, et hooaeg lihtsalt läbi saaks," lisas Brecel.

Snuukri MM jätkub pühapäeval, kui peetakse kuus vastasseisu. Neli neist jäid laupäeval pausile.