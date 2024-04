City pääses karikafinaali, Arsenal tõusis liigatabeli tippu

Sel nädalal Meistrite liigas konkurentsist langenud City pidas neutraalsel Wembley staadionil Chelseaga maha korraliku madina, kuid kumbki meeskond ei suutnud kõrge tempoga kohtumises oma võimalusi realiseerida.

Kohtumise lõpuks jäi aga peale tiitlikaitsja City, kes asus Bernardo Silva 84. minuti väravast kohtumist juhtima. Üleminutitel sai Chelsea mitu võimalust, kõigepealt ei leidnud Ben Chilwell vasturünnakul värava ees vabaks jäänud Raheem Sterlingut, kaheksandal üleminutil põrutas Mõhailo Mudrõk standardolukorra üle kõigi pea ja City liikus minimaalse võiduga karikafinaali.

Teine poolfinaal toimub pühapäeva õhtul, kui Coventry mängib Wembley staadionil Manchester Unitedi vastu.

Inglismaa kõrgliigas peeti kolm kohtumist ning Arsenal tõusis taas tabelitippu, kui lõi võõrsil Wolverhamptoni vastu kaks vastuseta väravat. Esimesega sai hakkama Leonardo Trossard, kes oli avapoolaja viimasel minutil õigel ajas õiges kohas, võidule pani punkti Martin Odegaard, kes realiseeris normaalaja viiendal üleminutil Arsenali vasturünnaku.

Võiduga tõusis Arsenal taaskord tabelitippu, olles 33 mänguvooruga kogunud 74 punkti. Teisel kohal on City, kes on kogunud ühe vähema mänguga 73 silma, kolmandal kohal asetseval Liverpoolil on samuti ühe vähema mänguga kogutud 71 silma.

Premier League jätkub pühapäeva õhtul, kui peetakse neli kohtumist. Kell 18.30 algab 34. vooru viimane kohtumine, kui Fulham võõrustab Liverpooli.

Teised tulemused:

Luton Town - Brentford 1:5

Sheffield United - Burnley 1:4