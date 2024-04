Tänak: ma ei leidnud pärastlõunal head rütmi

Ettepoole tõusta oli konkurentide eksimuste või probleemideta sisuliselt võimatu jõuda, sest kolmandat kohta hoidnud Sebastien Ogier'st (Toyota) lahutas juba päeva alguses enam kui pool minutit.

Pigem võitles prantslane Thierry Neuville'i (Hyundai) ja Elfyn Evansiga (Toyota) esikoha eest. "Ühest küljest oli neil oma võitlus. Meil ei olnud millegi nimel võielda, lihtsalt päevaga õhtusse jõuda," kommenteeris Tänak Rally TV-le.

"Aga teisest küljest olime ise pärastlõunal pisut kehvemad. Ma ei tundnud autos nii mugavalt ja ega leidnud enam head rütmi. Hea oli päevaga lõpuni jõuda."

Tänak alustas päeva 11,6-sekundilise eduga oma endise tiimikaaslase Adrien Fourmaux' ees. Päeva lõpuks oli edu 19,9 sekundit, kuid tervikuna ei jäänud prantslane Tänakule oluliselt alla.

Eestlase sõnul teevad konkurendid head tööd. "Neil tunduvalt seal asjad töötavat. Ta on olnud sel nädalalõpul väga stabiilne", kiitis ta.

Ees ootab veel üks võistluspäev nelja kiiruskatsega, kus lähevad jagamise pühapäeva punktid ja punktikatse punktid.

"Üritame minna tagasi kohta, kus olime eile õhtul või pärastlõunal," lausus Tänak. "See on midagi, mille puhul teame, et see üldiselt töötab. Loomulikult peame homme kõvasti pingutama."