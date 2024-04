Kahekordne slämmivõitja kuulutas karjääri lõppenuks

Veel kaks aastat tagasi maailma edetabelis esikümnesse kuulunud Muguruza käis viimati väljakul eelmise aasta jaanuaris.

Mullu kevadel teatas ta, et teeb tennisest pikema pausi, et perega rohkem aega veeta, kuid pärast ligi aasta pikkust pausi avaldas hispaanlanna laupäeval, et on otsustanud tennisekarjäärile lõplikult joone alla tõmmata.

"Ma tunnen, et nüüd on aeg sportlaskarjääri lõpetada ja uus peatükk oma elus avada," lausus Muguruza pressikonverentsil. "Kui keegi oleks mulle 25 aastat tagasi öelnud, et minust saab elukutseline tennisist, kes võidab Prantsusmaa lahtised ja Wimbledoni ning tõuseb maailma esireketiks, siis ma oleksin talle vastanud, et ta on hull."

"Tennis on andnud mulle väga palju," jätkas hispaanlanna. "Mul on olnud vapustav teekond, mille käigus kogesin ainulaadseid hetki. Olen reisinud üle maailma ja kogenud kõikvõimalikke kultuure. Olen tänulik kõigile, kes on mind selles peatükis toetanud, sest nendeta ma poleks täna siin."

2012. aastal profikarjääri alustanud Muguruza võitis tosina aasta jooksul Prantsusmaa lahtised (2016), Wimbledoni slämmiturniiri (2017), 10 WTA turniiri ja WTA aastalõputurniiri (2021). Mäletatavasti alistas hispaanlanna Mehhikos toimunud aastalõputurniiri finaalis Anett Kontaveidi.

Muguruza tõusis maailma esireketiks 2017. aasta sügisel ja ta hoidis seda staatust enda käes kokku neli nädalat.