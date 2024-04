Eesti kurlingupaar alustas MM-i võiduga

Kaldvee ja Lill alistasid avamängus 7:5 Türgi esinduse. Harri Lill sõnas, et nelja punkti võitmine esimeses voorus andis mängule hea fooni. "Jääolud on kõigile uued ja seega ei olnud kohtumine kerge, kuid kontrollisime seisu tablool kohtumise lõpuni," märkis ta.

Laupäeva õhtul kohtuvad Kaldvee ja Lill teises mängus Jaapani paariga.

Östersundis peetaval MM-il osaleb 20 maailma parimat segapaari, kes võistlevad kahes alagrupis. Eesti paar mängib A-alagrupis, kus kohtutakse Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, Norra, Hispaania, Šveitsi ja Türgiga. Alagrupist edasipääsejad selguvad neljapäeval, 25. aprillil.

Möödunud aastal saavutasid Kaldvee ja Lill MM-il viienda koha, korrates seega oma senist parimat tulemust 2019. aastast.

Eestlased asuvad segapaaride maailma edetabelis teisel kohal.

