Soomer stardib teise eestlasena mootorrataste Le Mansil

2024 aasta võistlus on järjekorras 47. ning käesoleval aastal on üles antud 48 võistkonda, mis teeb kokku pea 180 võistlejat. Sõidetakse peamiselt kahes klassis - Formula EWC ning Superstock.

Soomer tegi nädalase treeningu kaasa BMW Motorrad ametlikus võistkonnas, kuid starti läheb Tecmas Racing Team värvides ja konkurentsitihedamas Superstock klassis.

"Ametliku BMW meeskonnaga sain osaleda nii võistluse eelsetel, kui võistlusnädala treeningutel. Olin neile just see õige varumees, kes sõitis mootoreid ja pidureid sisse. Kirjade järgi olengi see hooaeg nende meeskonna testsõitja, kuid enamasti võistlen BMW tütartiimis," ütles Soomer.

"Varasemalt on motoringraja kestvusõidusarjas eestlastest osalenud minu mentor Marko Rohtlaan. Koos just arutasime, et see oli juba 20 aastat tagasi. Nii tänase tiimi liikmetelt kui Markolt olen saanud kasulikku infot. Enamus ütlevad, et sellised sõidud on 20 protsenti füüsilist ja 80 protsenti vaimset. Ning viimaste vahetustega võlgu olevad unetunnid saavad määravaks," lisas eestlane.

Reedeses ajasõidus võideldi Superstock klassis välja teine stardikoht, mis üldrivis on 11. "Hetkel võib kindlasti rahule jääda. BMW põhivõistkond oli viies ja meie oma klassis teised. Eks need 24 tundi toovad tõe," lõpetas Soomer.

Võistlusformaat on sarnane autode omale. Sõidetakse kas kolme- või neljaliikmelistes tiimides. Ühe vahetuse pikkus on mootorrattaga lühem, kusagil tund. Iga peatus vahetatakse juhti, tangitakse. Kiiremad tiimid sihivad peatuseks seitset sekundit.