Eelmisel nädalavahetusel peetud Pekingi poolmaratoni võitjaks tuli hiinlane He Jie, kuid lõpusirgel leidis aset kummaline juhtum, kui võistlust juhtinud keenialased Robert Keter, Willy Mnangat ja etioopialane Dejene Hailu Bikila lasid kohaliku mehe ilma seda kuidagi varjamata endast mööda.

Beijing officials are probing yesterday's half-marathon after video footage surfaced, revealing Kenyan athletes Robert Keter, Willy Mnangat, and Ethiopian runner Hailu Bikila intentionally facilitating China's He Jie's victory. It's in our DNA pic.twitter.com/Cu3hXt9k9m