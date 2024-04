Eesti kurlingu esipaar alustab võistlemist olümpiapileti eest

Möödunud aastal saavutas Eesti kurlingupaar MM-il 5. koha, korrates seega oma senist parimat tulemust aastast 2019.

Harri Lill sõnas, et tänavuseks eesmärgiks on parandada eelmise aasta tulemust. "Olime MM-il viiendad ning kaotasime paraku alagrupis tiimile, kellele poleks tohtinud kaotada. Sel aastal sihime kõrgemale. Samas tuleb ka arvestada, et võistkondade tase on MM-il üpriski võrdselt tugev ning lõppkokkuvõttes määravad alagrupist edasipääsu üksikud õnnestunud või ebaõnnestunud visked," kommenteeris Lill.

Eesti kurlingupaari treener Tomi Rantamäki sõnas, et Kaldvee ja Lille ettevalmistus tänavuseks MM-iks on väga hea. "Harri ja Marie on tehniliselt väga head mängijad ja nad on heas vormis. MMil peavad nad peavad keskenduma koostööle ning mängu elementidele, mida oleme sel hooajal koos treeninud," ütles Rantamäki.

Eesti kurlingupaari esimeseks vastaseks on Türgi esindus. Laupäeva õhtul kohtuvad Kaldvee ja Lill ka Jaapani kurlingupaariga.

Tänavune segapaaris kurlingu MM peetakse 20.–27. aprillini Rootsis Östersundis. Võistlusel osaleb 20 maailma parimat kurlingupaari, kes võistlevad kahes alagrupis. Eesti kurlingupaar mängib alagrupis A, kus eestlaste vastasteks on Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, Norra, Hispaania, Šveitsi ja Türgi koondised. Alagrupist edasipääsejad selguvad neljapäeval, 25. aprillil.

Eesti kurlingupaar hoiab maailma edetabelis kurlingu segapaaride seas teist kohta. Kaldvee ja Lill on sel hooajal edukalt mänginud mitmeid MK-etappe Euroopas ning Kanadas võideti teist aastat järjest kõrgetasemeline Grand Slami turniir.

Segapaaride MM-iga samal ajal toimuvad Rootsis ka kurlingu maailmameistrivõistlused seeniorite vanuseklassis, kus Eestit esindavad meeskond Margus Tubalkaini ja naiskond Margit Peebo juhtimisel. Mõlema võistkonna treener on Liisa Turmann.