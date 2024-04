Kiirust näidanud Romet Jürgenson haaras Horvaatias kindla liidrikoha

Mõlemas arvestuses eelmisel etapil Rootsis teisena lõpetanud Jürgenson tõusis Horvaatias liidrikohale kolmanda kiiruskatse järel, kui avakatse võitnud türklane Ali Türkkan teelt välja sõitis.

24-aastane Jürgenson sai kaheksa katse peale WRC3 arvestuses neli ja Junior WRC arvestuses koguni viis katsevõitu ning edestab enne laupäevaseid katseid järgnevaid enam kui minutiga.

WRC3 arvestuse neli esimest on ühtlasi ka juunioride sarja sõitjad. Teist kohta hoiab hetkel belglane Tom Rensonnet (+1.04,3) ja kolmas on austraallane Taylor Gill (+1.34,9).

Eelmisel nädalal sõnas Jürgenson intervjuus ERR-ile, et tema eesmärk on teha Junior WRC sarjas stabiilne hooaeg. "Kindlasti teha stabiilne hooaeg, aga mingitel etappidel, kus tunnen, et kiirus ja enesekindlus on olemas, kindlasti kiiresti sõita ja kiirust näidata," sõnas ta siis.

JWRC sarjas on kavas viis etappi. Rootsi ja Horvaatia kõrval sõidetakse hiljem veel Sardiinias, Soomes ja Kreekas. Arvesse lähevad neli paremat tulemust.