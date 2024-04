Tippjalgpallurite kasvatajaklubi langetati Hollandi kõrgliigast välja

1989. aastast Hollandi kõrgliigas mänginud Vitesset on pikalt seostatud Chelsea ja Inglismaa tippklubi kauaaegse omaniku Roman Abramovitšiga. Aastate jooksul mängisid seal laenulepingu alusel paljud hiljem Inglismaal läbi löönud pallurid, näiteks Nemanja Matic, Mason Mount, Wilfried Bony, aga ka Martin Ödegaard ja Mahamadou Diarra. Hollandi kuulsustest on Vitesse särki kandnud Roy Makaay, Phillip Cocu, Pierre van Hooijdonk jpt.

Vitesses on mänginud ka Marko Meerits (2011-14) ning Raio Piiroja (2011-12).

2010. aastal ostis meeskonna grusiin Merab Jordania ning väidetavalt rahastas tehingut Abramovitš; 2013-18 oli omanikuks Vene ärimees Aleksandr Tšigirinski ning seejärel oligarh Valeri Oif. Ka nende puhul on laual seosed Abramovitši rahadega. Majanduslikes raskustes Vitesse susserdas aasta alguses tulu deklareerimisel ja sai 100 000 eurot trahvi, veebruaris pidi klubi üle võtma ameeriklane Coley Parry, aga Hollandi jalgpalliliit blokeeris tehingu ning pärast seda on Hollandis olnud üsna selge, et järgmisel hooajal Vitesse kõrgliigas ei jätka.

Reedel teataski Hollandi jalgpalliliit, et Vitesset karistatakse finantsreeglite rikkumise eest 18 miinuspunktiga, neli vooru enne hooaja lõppu on Arnhemi klubil tabelis nüüd üks miinuspunkt ja päästvast 15. kohast jäädakse 26 punkti kaugusele.

Küll säästeti klubi kõige hullemast ehk likvideerimisest ja neil on võimalik järgmisel hooajal esiliigas jätkata, kui selleks ajaks on leitud uued finantseerijad. "Kuigi see on kõigi Vitessest hoolivate inimeste jaoks kurvaks päevaks, on see karm reaalsus. Selline karistus oli vältimatu. Tahan kõigile toonitada, et me oleme väga rõõmsad selle üle, et meile jäeti võimalus oma litsents säilitada: ka see rippus juuksekarva otsas," rääkis Hollandi meediale klubi mänedžer Edwin Reijntjes.